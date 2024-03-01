Представлен доступный планшет iQOO Pad Air от $249

Компания iQOO представила в Китае новый планшетный компьютер Pad Air. Гаджет получил тонкий корпус, неплохой объем памяти даже в минимальной конфигурации и доступную цену.

iQOO Pad Air оборудован 11,5-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2800×1840 пикселей, частотой обновления 144 Hz, максимальной яркостью 500 нит и поддержкой HDR10. Аппаратная платформа планшета включает процессор Qualcomm Snapdragon 870, 8 или 12 Gb оперативной памяти и накопитель UFS 3.1 емкостью 128, 256 или 512 Gb.

За автономность отвечает аккумулятор на 8500 мАч с быстрой 44-ваттной зарядкой. Есть основная камера на 8 Мп, фронтальная 5 Мп, двухдиапазонный модуль Wi-Fi, NFC, четыре динамика, а также поддержка стилуса iQOO Pencil и клавиатуры iQOO Keyboard. Габариты составляют 259,74 x 176 x 6,67 мм, вес – 530 гр.

Цены на планшет iQOO Pad Air: 8/128 Gb — $249; 8/256 Gb — $277; 12/256 Gb — $319; 12/512 Gb — $361.