Представлены смартфоны среднего уровня Samsung Galaxy A55 и Galaxy A35

Компания Samsung представила новые смартфоны среднего ценового сегмента: Galaxy A55 и A35. По дизайну обе модели похожи на Galaxy S24. Устройства отличаются между собой процессорами, камерами, а также материалами корпуса — в Galaxy A55 используется металлическая рамка, в A35 — пластиковая.

Смартфоны получили одинаковый по характеристикам экран: эта 6,6-дюймовая Super AMOLED панель с разрешением 2340х1080 пикселей и частотой обновления 120 Hz. Используется стекло Gorilla Glass Victus+.

В Galaxy A55 установлен процессор Exynos 1480, в A35 — Exynos 1380. Набор камер в старшей модели: 50 Мп (f/1.8, OIS), 12 Мп (широкоугольная, f/2.2) и 5 Мп (макро, f/2.4). В младшей: 50 Мп (f/1.8, OIS), 8 Мп (широкоугольная, f/2.2) и 5 Мп (макро, f/2.4). Фронтальные камеры: 32 Мп (f/2.2) и 13 Мп (f/2.2) соответственно.

В обоих моделях установлен аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой 25-ваттной проводной зарядки. Беспроводной зарядки не предусмотрено. Есть защита по стандарту IP67. Оба смартфона впервые в A-серии получили поддержку решения Samsung Knox Vault, ранее использовавшееся в Galaxy A54. Оно обеспечивает комплексную защиту как от аппаратных, так и от программных атак, защищая данные пользователя, включая PIN-коды, пароли, отпечатки пальцев и ключи шифрования. Габариты и вес Galaxy A55 — 161,1×77,4×8,2 мм, 213 гр, Galaxy A35 — 161,7×78,0×8,2 мм, 209 гр.

Смартфоны работают под управлением Android 14 с интерфейсом OneUI 6.1. Заявлено четыре обновления операционной системы и пять лет регулярных патчей безопасности.

Цены: Samsung Galaxy A35: 6/128 Gb — 380 евро, 8/256 Gb — 450 евро; Samsung Galaxy A55: 8/128 Gb — 480 евро, 8/256 Gb — 530 евро.