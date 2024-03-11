Microsoft официально позволит удалять OneDrive из Windows

Компания Microsoft на своем сайте опубликовала описание того, как отключить облачное хранилище OneDrive в системе. При этом в описании говорится только о Windows 10, но скорее всего к Windows 11 это руководство также относится.

В статье содержится ссылка на статью под названием «Выключение, отключение или удаление OneDrive». Появился отдельный раздел, посвященный отключению OneDrive. Также есть советы по поводу того, как приостановить работу OneDrive на время.

Вполне возможно, что изменения могут быть результатом давления со стороны закона DMA в Евросоюзе.