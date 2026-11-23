В Китае сегодня была представлена серия смартфонов Honor 700, в которую вошли три модели: базовая, более упрощенная версия 700S и продвинутая 700 Pro. По характеристикам все три устройства во многом похожи.

Все модели оснащены одинаковым 10-битным 6,57-дюймовым AMOLED-экраном (LTPS) с разрешением 2728х1264 пикселей (458 ppi), частотой обновления 120 Hz и ШИМ-регулировкой 3840 Hz. Заявлена пиковая яркость до 8000 нит. Рамки со всех сторон экрана одинаковые и имеют ширину 0,98 мм. На задней панели рядом с камерами разместился дополнительный 1,59-дюймовый экран Floating Island, предназначенный для отображения времени, уведомлений, виджетов, также с него можно управлять воспроизведением музыки. Экран поддерживает динамические изображения и функцию создания стикеров с помощью ИИ: пользователь может описать желаемый вариант одной фразой, после чего система подготовит оформление. На экран можно самостоятельно добавлять изображения, эмодзи и другие элементы, перемещая их в нужное место. Среди готовых вариантов есть анимированные темы с виртуальными питомцами. Кроме того, экран служит видоискателем для селфи на основную камеру, а кольцевая подсветка с мягким светом помогает при съемке. Honor называет такую функцию первой в отрасли.

На заднем панели также расположен датчик PPG для измерения показателей здоровья: за 60 секунд он измеряет пульс, уровень кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма (HRV), а алгоритмы оценивают уровень стресса и эмоциональное состояние. Honor характеризует функцию как инструмент экспресс-мониторинга здоровья.

Honor 700 построен на базе процессора Snapdragon 8s Gen 4, 700S — Snapdragon 7 Gen 4, а в основе 700 Pro лежит Snapdragon 8 Gen 5. Все чипы выполнены по 3-нм техпроцессу.

Набор камер у моделей Honor 700 и 700 Pro одинаковый. В тройную основную входит главный датчик на 200 Мп (1/1.56″, f/1.9, OIS+EIS, CIPA 6.5), широкоугольный модуль на 12 Мп (f/2.2, автофокус, угол обзора 112°) и перископный телеобъектив на 50 Мп (f/2.85, оптический зум 3.5х, OIS, CIPA 6.5). Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп (f/2.0). Обе камеры поддерживает запись видео в 4K. Смартфоны совместимы со съемным телеконвертером Honor G200 — с ним доступен концертный режим Live с 15-кратным приближением. Honor 700S отличается отсутствием перископного телеобъектива в основной камере. Фронтальная камера такая же, как у других моделей.

Все устройства оснащены аккумуляторами емкостью 9000 мАч и поддерживают проводную зарядку мощностью 80 Вт. У Pro-версии есть и беспроводная на 50 Вт. В оснащение смартфонов также входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, (у 700S Wi-Fi 6), Bluetooth 6.0 (у 700S Bluetooth 5.4), фирменный радиочастотный чип C3, GPS, ИК-пульт, NFC, слот для двух nanoSIM-карт, порт USB 2.0 Type-C, стереодинамики и защита IP68/69/69K. Оптический сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Работают новинки под управлением операционной системы Android 17 с оболочкой MagicOS 11. Габариты составляют 156,0 x 74,7 x 7,96 мм, вес – от 208 до 213 гр. в зависимости от модели.

Цены на Honor 700:

12/256 Gb — $599;

16/256 Gb— $629;

12/512 Gb— $644;

16/512 Gb— $734.

Цены на Honor 700S:

12/256 Gb — $539;

12/512 Gb — $584.

Цены на Honor 700 Pro:

12/256 Gb — $689;

12/512 Gb— $749;

16/512 Gb— $839.

Телеконвертер G200 стоит $135. Смартфоны будут доступны в четырех расцветках корпуса: белой, голубой, розовой и темно-синей.