Дуров: Telegram достиг 900 млн. пользователей, близок к прибыльности и выйдет на IPO

Павел Дуров, основатель Telegram, дал интервью изданию Financial Times, в котором рассказал о текущих делах компании и поделился планами на будущее. Дуров заявил, что Telegram превратился в одно из самых популярных в мире приложений для социальных сетей. На данное время Telegram насчитывает 900 млн. активных пользователей в месяц – это почти вдвое больше, чем в начале 2021 года.

Он также отметил, что платформа приближается к прибыльности и в обозримом будущем может провести первичное размещение акций на фондовой бирже. Сейчас мессенджер финансируется через рекламную платформу и платную подписку, которые принесли «сотни миллионов долларов».

Дуров утверждает, что мессенджер получил «оценку в более чем 30 млрд. долларов» от потенциальных инвесторов, включая «глобальные технологические фонды». Вместе с тем он исключил перспективу продажи Telegram, вместо этого компания рассматривает возможность первичного размещения акций (IPO) в будущем.

Два человека, близких к вопросу, рассказали Financial Times, что Telegram, вероятно, будет стремиться к размещению акций на бирже в США. Дуров отказался комментировать сроки и возможную площадку, но сказал, что «изучается несколько вариантов». Также было отмечено, что в ходе IPO Telegram рассмотрит возможность продажи части акций пользователям, по примеру Reddit.

За последние несколько лет Telegram приобрел огромную популярность и стал важнейшим средством коммуникации для правительств и чиновников по всему миру, а также спасательным кругом для граждан в зонах конфликтов. Исследователи отмечают, что эта слабо модерируемая платформа остается «рассадником преступной деятельности, а также экстремистского или террористического контента и дезинформации». В этом году Telegram планирует улучшить систему модерации, в том числе задействовав алгоритмы искусственного интеллекта. При этом Дуров отметил, что не следует «контролировать людей в том, как они выражают свои мысли».