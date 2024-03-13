Представлен недорогой POCO X6 Neo: 12 Gb ОЗУ и камера на 108 Мп

Компания POCO представила смартфон под названием X6 Neo – эта третья и самая доступная модель линейки X6. POCO X6 Neo получил 6,67-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2400×1080 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой регулировки ШИМ 1920 Hz, пиковой яркостью 1000 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5. Заявлена сертификация TUV на соответствие требованиям к отсутствию мерцания и низкому уровню излучения синего света.

В основе аппаратной платформы устройства лежит SoC MediaTek Dimensity 6080. Объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 2.2 — 128 или 256 Gb. Основная камера представлена двумя датчиками: 108 Мп (f/1.75) и 2 Мп (анализ глубины сцены). Фронтальная камера разрешением 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 33 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, GPS, разъем 3,5 мм, ИК-порт, защита IP54 и боковой сканер отпечатков пальцев. В качестве ОС используется Android 13 с интерфейсом MIUI 14. Пользователям обещают два обновления версии операционной системы и еще два года патчей безопасности.

POCO X6 Neo уже поступил в продажу в Индии. Цены: 8/128 Gb памяти за $241, 12/256 Gb — $265. О сроках доступности смартфона в других регионах пока не сообщается.