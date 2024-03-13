ChatGPT потребляет в 17 тыс. раз больше электроэнергии, чем среднее американское домохозяйство

Чат-бот ChatGPT компании OpenAI для обработки 200 млн. запросов в день необходимо более полумиллиона кВт·ч энергии. Для сравнения, среднестатистическое домохозяйство США расходует около 29 кВт·ч в день — более чем в 17240 раз меньше.

По оценке специалистов центробанка Нидерландов, если во все поисковые запросы Google будет интегрирован генеративный ИИ, то расход электроэнергии составит около 29 млрд кВт·ч в год. Это больше, чем требуется за аналогичный период, например, Хорватии.

Эксперты считают, что каждый ИИ-сервер уже сейчас может потреблять намного больше, чем 12 средних домохозяйств Великобритании вместе взятых. По прогнозу, к 2027 году, весь ИИ-сектор будет потреблять от 85 до 134 тераватт-часов (10^12) электроэнергии в год.

Различные ИИ-модели функционируют по-разному и расходуют разное количество электроэнергии, но конкретными цифрами разработчики делятся очень неохотно.