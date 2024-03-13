Lenovo показала шестиногого робота Daystar Bot GS

Компания Lenovo разработала шестиногого робота-собаку Daystar Bot GS. Устройство напоминает решение Boston Dynamics. Дизайн нового робота был представлен на веб-странице премии iF Design Award, где разработка Lenovo — Daystar Bot GS — одержала победу в конкурсе.

Оригинальную модель робота Daystar компания выпустила в 2020 году. При проектировании новой версии робота конструкторы отказались от колесной базы предшественника в пользу не четырех, а целых шести ног. В описании машины сказано: «инновационная конструкция с шестью ногами гарантирует непревзойденную устойчивость и маневренность, превосходящую традиционные роботизированные платформы, что позволяет ему с легкостью перемещаться по разнообразной местности».

Подробными техническими характеристиками о Daystar Bot GS компания пока не делится. Судя по опубликованному изображению Daystar Bot GS, в его передней части установлено множество различных датчиков и камер. На спине робота присутствует различное навесное оборудование, которое, судя по всему, также используется для сбора информации об окружении.

Робот имеет защиту класса IP66, а это означает, что он пыленепроницаем и водонепроницаем, а также способен выдерживать струи воды под высоким давлением. Известно, что робот будет использоваться в сфере строительства, для инспекции предприятий и в поисково-спасательных операциях.