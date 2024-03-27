Poco C61 – экран 90 Hz и аккумулятор на 5000 мАч за $90

Компания Poco представила в Индии бюджетный смартфон под названием C61. Модель, по дизайну и характеристикам, является копией недавно выпущенного Redmi A3. Poco C61 оснащен IPS-дисплеем диагональю 6,71 дюйма с разрешением 1650×720 пикселей, частотой обновления 90 Hz, яркостью 500 нит и защитным стеклом Gorilla Glass 3. Смартфон построен на базе процессора MediaTek Helio G36. Аппарат доступен в конфигурациях с 4 или 6 Gb оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Gb (можно расширить при помощи карты microSD до 1 Tb).

Основная камера очень простая — разрешение главного датчика составляет 8 Мп, также есть дополнительный сенсор на 0,08 Мп. Датчик фронтальной камеры получил разрешение 5 Мп. Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, есть поддержка зарядки мощностью 10 Вт. В оснащение смартфона также входят поддержка 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем. Габариты составляют 168.3 x 76.3 x 8.32 мм, вес – 193 гр. В качестве программной платформы используется Android 13 с интерфейсом MIUI 14.

Poco C61 доступен в черном, синем и зеленом цветах корпуса по цене $90 за версию 4/64 Gb и $100 за вариант 6/128 Gb.