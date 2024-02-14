Redmi A3: дисплей 90 Hz и аккумулятор на 5000 мАч за $90

Бренд Redmi представил в Индии бюджетный смартфон Redmi A3. От своего предшественника модель отличается дизайном: блок основной камеры круглой формы, который очень напоминает блок камеры Xiaomi 13 Ultra. Но сама камера достаточно простая — разрешение основного датчика составляет 8 Мп, есть дополнительный сенсор на 0,08 Мп.

Redmi A3 оборудован IPS-дисплеем диагональю 6,71 дюйма с разрешением 1650×720 пикселей, частотой обновления 90 Hz и защитным стеклом Gorilla Glass 3. В его основе лежит платформа MediaTek Helio G36 в сочетании с 3, 4 или 6 Gb оперативной памяти и накопителем на 64 или 128 Gb (можно расширить при помощи карты microSD до 1 Tb).

Емкость аккумулятора составляет 5000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 10 Вт. В качестве программной платформы используется Android 13 с интерфейсом MIUI 14. Имеется поддержка 4G, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 5.0, GPS, актуальный порт USB Type-C вместо устаревшего microUSB, боковой сканер отпечатков пальцев и 3,5-мм аудиоразъем. Габариты составляют 168.3 x 76.3 x 8.32 мм, вес – 193/199 гр.

Redmi A3 будет доступен в черной, голубой и зеленой расцветках корпуса. Задняя часть черной и голубой расцветок выполнена из стекла, а зеленая – из эко-кожи. Цены такие: 3/64 Gb – $90, 4/128 Gb – $100, 6/128 Gb – $110. Продажи в Индии стартуют 23 февраля. В ближайшем будущем Redmi A3 появится и на других рынках.