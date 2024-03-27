Adobe представила ИИ-платформу GenStudio для создания рекламных материалов

Компания Adobe представила платформу GenStudio – интуитивно понятный продукт, в котором собраны инструменты, необходимые маркетологам для реализации многоканальных кампаний. Adobe GenStudio создан на основе генеративного искусственного интеллекта, он позволяет любому члену команды быстро находить и генерировать ресурсы, создавать вариации и оптимизировать взаимодействие на основе данных о производительности контента в режиме реального времени.

На платформе можно быстро составить материалы для рекламы по электронной почте и в соцсетях, включая Facebook, Instagram и LinkedIn. Adobe GenStudio пока работает в рамках альфа-тестирования, ее общедоступная версия выйдет до конца этого года. Цены на работу с GenStudio будут зависеть от компании, которая работает с платформой.

Adobe также представила интеллектуальный чат-бот Experience для бизнес-клиентов и обновленную модель генеративного ИИ Firefly. Чат-бот Experience обучен отвечать на технические вопросы о работе приложений Experience Cloud, он позволяет автоматизировать некоторые задачи, собирать данные об эффективности работы и группировать аудиторию по критерию реакции на определенный рекламный контент. ИИ-модель Firefly теперь позволяет загружать картинки, которые будут влиять на макет нового контента, кроме того, компании смогут обучать и свои собственные версии Firefly.

Также Adobe сообщила о совместном проекте с Microsoft по интеграции аналитики и рабочих инструментов Experience Cloud с Copilot для Microsoft 365. Когда совместная платформа начнет работу пока не сообщается.