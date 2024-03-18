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19 марта, 2024
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Honor представил флагманский смартфон Magic6 Ultimate Edition

Honor Magic6 Ultimate Edition

Сегодня компания Honor представила в Китае флагманские смартфоны Magic6 Ultimate Edition и Magic6 RSR Porsche Design. Модели отличаются от ранее выпущенного Magic6 Pro дизайном задней крышки (экокожа) и камерой, остальные характеристики полностью совпадают. Honor Magic6 RSR Porsche Design будет доступен в розовом и сером цветах, которые пересекаются с цветами Porsche Taycan.

Honor Magic6 Ultimate Edition
Honor Magic6 Ultimate Edition

Напомним их: это тот же 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением с 2800 х 1280 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Hz, частотой ШИМ-затемнения 4320 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. Установлен 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3, за графику отвечает ускоритель Adreno 750. Емкость аккумулятора составляет 5600 мАч (USB 3.2 Gen 1 Type-C), аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку на 66 Вт.

Honor Magic6 RSR Porsche Design

Как заявляет Honor, новая основная камера не уступает по качеству однообъективным зеркальным фотоаппаратам (SLR). Это достигается благодаря новому сенсору H9800 размером 1/1,3 дюйма с широким динамическим диапазоном 15EV и переменной диафрагмой объектива f/1.4-2.0, есть OIS. Кроме того, смартфоны оснащаются 1200-точечным датчиком LiDAR, служащим для более быстрой фокусировки, в том числе на быстродвижущихся объектах. Остальные датчики такие же, как в Magic6 Pro: 50 Мп (широкоугольный модуль, f/2.0, автофокус (макро 2,5 см), угол обзора 122 градуса) и 180 Мп (телефото, 1/1.49″, перископ-оптика, f/2.6, оптический зум 2,5х, цифровой зум 100х, OIS). Фронтальная камера — 50 Мп + 3D-камера (f/2.0, угол обзора 90 градусов, автофокус). Аппараты имеют защиту IP68 и поддерживают двухстороннюю спутниковую связь.

Цены на Magic6 Ultimate Edition: 16/512Gb — $ 972, 16 Gb/1 Tb — $1070. Honor Magic6 RSR Porsche Design будет предложен только в одной модификации памяти — 24 Gb/1 Tb за $1389. Продажи смартфонов в Китае стартуют 22 марта, дата международного релиза будет объявлена позже.

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