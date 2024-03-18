Honor представил флагманский смартфон Magic6 Ultimate Edition

Сегодня компания Honor представила в Китае флагманские смартфоны Magic6 Ultimate Edition и Magic6 RSR Porsche Design. Модели отличаются от ранее выпущенного Magic6 Pro дизайном задней крышки (экокожа) и камерой, остальные характеристики полностью совпадают. Honor Magic6 RSR Porsche Design будет доступен в розовом и сером цветах, которые пересекаются с цветами Porsche Taycan.

Напомним их: это тот же 6,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением с 2800 х 1280 пикселей, частотой обновления от 1 до 120 Hz, частотой ШИМ-затемнения 4320 Hz и пиковой яркостью 5000 нит. Установлен 4-нм процессор Snapdragon 8 Gen 3, за графику отвечает ускоритель Adreno 750. Емкость аккумулятора составляет 5600 мАч (USB 3.2 Gen 1 Type-C), аппарат поддерживает проводную зарядку мощностью 80 Вт и беспроводную зарядку на 66 Вт.

Как заявляет Honor, новая основная камера не уступает по качеству однообъективным зеркальным фотоаппаратам (SLR). Это достигается благодаря новому сенсору H9800 размером 1/1,3 дюйма с широким динамическим диапазоном 15EV и переменной диафрагмой объектива f/1.4-2.0, есть OIS. Кроме того, смартфоны оснащаются 1200-точечным датчиком LiDAR, служащим для более быстрой фокусировки, в том числе на быстродвижущихся объектах. Остальные датчики такие же, как в Magic6 Pro: 50 Мп (широкоугольный модуль, f/2.0, автофокус (макро 2,5 см), угол обзора 122 градуса) и 180 Мп (телефото, 1/1.49″, перископ-оптика, f/2.6, оптический зум 2,5х, цифровой зум 100х, OIS). Фронтальная камера — 50 Мп + 3D-камера (f/2.0, угол обзора 90 градусов, автофокус). Аппараты имеют защиту IP68 и поддерживают двухстороннюю спутниковую связь.

Цены на Magic6 Ultimate Edition: 16/512Gb — $ 972, 16 Gb/1 Tb — $1070. Honor Magic6 RSR Porsche Design будет предложен только в одной модификации памяти — 24 Gb/1 Tb за $1389. Продажи смартфонов в Китае стартуют 22 марта, дата международного релиза будет объявлена позже.