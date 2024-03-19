Gulfstream Distribution и Dell Technologies провели семинар, посвященный инфраструктурным решениям Dell

Компания Gulfstream Distribution совместно с Dell Technologies организовала в Баку семинар Dell Technologies Heroes по инфраструктурным решениям Dell для партнеров, ориентированный на технических специалистов и команду продаж.

В качестве основного докладчика выступил старший системный инженер Dell Technologies Сафар Сафаров, первая презентация которого была посвящена теме современного подхода к хранению данных и эволюции IТ-инфраструктуры на базе системы хранения данных PowerStore от Dell Technologies. Следует отметить, что благодаря постоянным дедупликации и сжатию эта система хранения позволяет достигать сокращение объема данных с коэффициентом 4:1 (в зависимости от типа данных — до 20:1), используя при этом постоянно включенную оптимизацию хранения. Массив построен на базе двух узлов с операционной системой микросервисной архитектуры PowerStoreOS, о новшествах в которой также рассказал докладчик. Для анализа производительности и емкости в режиме реального времени применяется облачное программное обеспечение CloudIQ, которое бесплатно включено в устройства PowerStore.

После перерыва были затронуты темы совместной работы таких решений Dell Technologies, как PowerStore и PowerProtect. В частности, гости конференции познакомились с решением Dynamic AppsON, которое объединяет динамические узлы гиперконвергентного решения VxRail и СХД PowerStore в одну комплексную инфраструктуру. При этом обеспечивается независимое масштабирование вычислительных ресурсов и емкости хранения, а управление жизненным циклом решения берет на себя VxRail Manager. Новая версия PowerStoreOS предлагает решение для удаленного резервного копирования, что обеспечивает дополнительную защиту ваших данных в кластере PowerStore. Таким образом, устройства серии Dell PowerProtect DD можно добавить в качестве удаленной системы для защиты ресурсов в PowerStore. Также PowerStore может отправлять резервные копии непосредственно на устройства серии DD без необходимости использования приложения для резервного копирования.

Заключительная презентация была посвящена знакомству с программно-определяемой инфраструктурой PowerFlex, сочетающей в себе беспрецедентную производительность и линейную масштабируемость с упрощенными и комплексными возможностями управления. Было отмечено, что благодаря надежности данного решения, на текущий момент его использует более 50 глобальных компаний, относящихся к финансовому сектору. Благодаря своей исключительной производительности, масштабируемости и способности консолидировать разнообразные рабочие нагрузки, Dell PowerFlex не только усиливает инфраструктуру, обеспечивая безопасную работу в экстремальных условиях, но и позволяет компаниям оставаться конкурентоспособными и быстро реагировать на меняющиеся условия рынка. Данное решение идеально подходит для высокопроизводительных приложений и баз данных, создания гибкого частного/гибридного облака или консолидации ресурсов в гетерогенных средах. Являясь универсальной инфраструктурной платформой, PowerFlex сочетает в себе вычислительные и высокопроизводительные программно-определяемые ресурсы хранения данных в управляемой унифицированной структуре как для блочного доступа, так и для файлового.

После официальной части гости мероприятия смогли задать вопросы представителям Dell Technologies и его дистрибьютора в Азербайджане в неформальной обстановке.