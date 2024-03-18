«Лаборатория Касперского» вновь стала лидером на глобальном рынке управляемых решений по версии Quadrant Knowledge Solutions

Управляемые решения «Лаборатории Касперского» — Kaspersky Managed Detection and Response и Kaspersky Incident Response — получили высшую награду от консалтинговой компании Quadrant Knowledge Solutions. Их высоко оценили по техническим параметрам, а также по общему влиянию на бизнес-процессы клиентов по итогам четвёртого квартала 2023 года.

Результаты представлены в формате матрицы SPARK Matrix. Исследование включает подробный анализ динамики мирового рынка, основных тенденций, возможностей различных поставщиков и их конкурентоспособности».

Решение Kaspersky Managed Detection and Response предоставляет передовую круглосуточную защиту от киберугроз, в том числе от тех, от которых нельзя защитить с помощью только автоматизированных инструментов безопасности. Решение помогает обеспечить безопасность как небольших компаний, у которых не хватает собственных ИБ-ресурсов, так и крупных организаций с развитой ИБ-экспертизой. Оно предоставляет предприятиям дополнительную гибкость, поскольку они могут полностью возложить вопросы обнаружения и классификации инцидентов на экспертов «Лаборатории Касперского» или же получить экспертное мнение по самостоятельно обнаруженным инцидентам.

Решение Kaspersky Incident Response направлено на получение подробной картины инцидента и охватывает полный цикл реагирования — от сбора доказательств и раннего реагирования на инцидент до выявления дополнительных следов взлома и подготовки плана устранения последствий атаки. Решение включает в себя возможность анализа цифровых подтверждений киберинцидента и вредоносного ПО, а также предоставляет подробную информацию о поведении и функциональных возможностях конкретных вредоносных файлов.

«Для нас ценно, что Quadrant Knowledge Solutions высоко оценила наши решения Kaspersky Managed Detection and Response и Kaspersky Incident Response. Мы постоянно участвуем в комплексных исследованиях и тестированиях для получения независимого подтверждения эффективности наших продуктов и сервисов в обнаружении киберугроз и реагировании на них. Бизнес может быть уверен в надёжной защите от злоумышленников», — комментирует Вениамин Левцов, директор глобального центра экспертизы по корпоративным решениям «Лаборатории Касперского».

«Решение Kaspersky Managed Detection and Response обладает широким спектром возможностей по обнаружению и реагированию на угрозы для соответствия различным требованиям заказчиков. В него входят настраиваемые под конкретные условия методы детектирования угроз, встроенные дополнительные средства детектирования и реагирования, подключение команды реагирования Kaspersky Incident Response для сопровождения или полного самостоятельного реагирования на инциденты, а также анализа вредоносного ПО и цифровой криминалистики. „Лаборатория Касперского” предоставляет легко масштабируемое, гибкое и полностью управляемое решение, которое позволяет удовлетворять потребности клиентов из разных отраслей. Благодаря этому компания заняла лидирующее положение в матрице Spark», — говорит Аниш Мондепу (Aneesh Mondepu), аналитик Quadrant Knowledge Solutions.

Ознакомиться с полными результатами анализа можно по ссылкам: Managed Detection and Response и Digital Forensics and Incident Response Services.

Узнать больше о решениях «Лаборатории Касперского» можно на сайте компании: Kaspersky Managed Detection and Response и Kaspersky Incident Response.

О Quadrant Knowledge Solutions

Quadrant Knowledge Solutions — глобальная консалтинговая компания, которая специализируется на услугах в области трансформации и стратегии развития бизнеса. Организация стремится стать партнёром своих клиентов по части аналитики. Исследования и консалтинг предоставляют компаниям исчерпывающую информацию и стратегические идеи, которые помогают сформулировать стратегии роста в постоянно меняющейся бизнес-среде. Подробнее на сайте: https://quadrant-solutions.com/.