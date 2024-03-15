Figure совместно с OpenAI создали умного робота-гуманоида, который может общаться с людьми

Figure — один из стартапов, который может составить Tesla конкуренцию в сфере разработки роботов. Его разработка — это человекоподобный робот Figure 01 с искусственным интеллектом, ориентированный на выполнение широкого спектра задач ручного труда.

В прошлом месяце Figure опубликовал видео, на котором робот выполняет работу на складе. Практически сразу после этого было объявлено о сотрудничестве с компанией OpenAI «по разработке нового поколения ИИ-моделей для гуманоидных роботов». Теперь Figure поделилась видео, в котором демонстрируются первые результаты этого сотрудничества. В ролике показано, как робот ведет диалог с человеком в режиме реального времени, машина отвечает на его вопросы и выполняет команды. Figure 01 также может анализировать окружающую среду, самостоятельно управлять конечностями и запоминать все, что делал ранее.

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Сначала робота попросили описать все, что он видит на столе. Он успешно справился с этим. После этого ему сказали «передать что-то съестное». Робот понял, что имеет в виду человек, и дал ему яблоко. Затем бот сам догадался, что тарелки и стаканы нужно класть в одно место, и поставил их на нужно место. В конце ролика Figure 01 дал оценку всем своим действиям.

Основатель стартапа Бретт Эдкок (Brett Adcock) сообщил, что встроенные в Figure 01 камеры отправляют данные в большую визуально-языковую модель ИИ, обученную OpenAI, в то время как собственные нейросети Figure «также через камеры робота захватывает изображение окружения с частотой 10 Hz». Алгоритмы OpenAI также отвечают за возможность робота понимать человеческую речь, а нейросеть Figure преобразует поток полученной информации в «быстрые, низкоуровневые и ловкие действия робота». Утверждается, что во время демонстрации робот не управлялся дистанционно и видео показано с реальной скоростью.

Стартап смог привлечь внимание крупных игроков на рынке робототехники и технологий искусственного интеллекта, включая Boston Dynamics, Tesla Google DeepMind, Archer Aviation и других, и поставил перед собой цель «создать первого в мире коммерчески доступного гуманоидного робота общего назначения». Проект получил инвестиции от многих техногигантов, включая Microsoft, Intel, Nvidia, Amazon, Samsung и LG.