Функция «Распознавание лиц» «SİMA İmza» будет использоваться для электронной регистрации физических и юридических лиц

Государственная налоговая служба при Министерстве экономики запустила применение «SİMA İmza» — усиленной цифровой подписи нового поколения на основе облачных технологий, технологий открытого ключа и «распознавания лиц» в процессе регистрации физических и коммерческих юридических лиц.

«SİMA İmza», созданная ООО «AzInTelecom» при Министерстве цифрового развития и транспорта, применяется при регистрации физических лиц с октября 2023 года. Данная электронная подпись будет использоваться при электронной государственной регистрации юридического лица.

Внесены соответствующие изменения для обеспечения указанных технических возможностей в информационной системе Государственной налоговой службы. При онлайн-регистрации юридического лица учредитель юридического лица и руководитель юридического лица имеют возможность войти на интернет-портал налогового администрирования Государственной налоговой службы (new.e-taxes.gov.az) посредством электронной подписи «SİMA İmza» наряду с другими усиленными электронными подписями. Биометрическая проверка («распознавание лиц», тест на определение живости, тест с ротациией лица) осуществляется в процессе входа в систему.

Кроме того, для пользователей, вошедших на портал с электронной подписью «SİMA İmza», активировано приложение «Электронная государственная регистрация общества с ограниченной ответственностью с местными инвестициями».

После полного заполнения заявки учредитель (учредители) и руководитель имеют возможность просмотреть информацию заявки и устав на специальном экране. Биометрическая идентификация лиц («распознавание лиц», тест на определение живости, тест с ротациией лица) повторяется при подписании заявления и документов (устава). Если проверка не завершится успешно, подача заявки будет ограничена в соответствии с существующими процедурами.

Обеспечивается возможность проверки устава, заявления о регистрации и прилагаемых к нему документов налоговым органом с использованием электронной подписи «SİMA İmza».

Следует отметить, что в «Дорожной карте по реализации улучшений в соответствующих сферах проекта Группы Всемирного банка «Благоприятная бизнес-среда» на 2022-2023 годы (в настоящее время называется индикатором Business Ready (B-Ready) «Вход в бизнес»» планируется реализовать меры, связанные с применением безопасных и надежных средств идентификации для электронного учреждения коммерческого юридического лица и осуществления электронных сделок. Одной из таких мер является внедрение электронной регистрации коммерческих юридических лиц в более совершенной форме с использованием более инновационных технических возможностей, альтернативных методов идентификации (методов «распознавания лиц»).