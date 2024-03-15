spot_img
15 марта, 2024
ДомойAVТелевидениеXiaomi TV S65/S55 Mini LED: бюджетные 4K–телевизоры с экраном 144 Hz

Xiaomi TV S65/S55 Mini LED: бюджетные 4K–телевизоры с экраном 144 Hz

Xiaomi TV

Компания Xaiomi представила в Китае два доступных smart-телевизора с подсветкой Mini LED. Модели Xiaomi TV S55 и TV S65 получили одинаковые характеристики, но разное количество зон подсветки: у младшей модели — 308, у старшей — 392. Телевизоры оснащены 4К-панелями с кадровой частотой 144 Hz и яркостью 1200 нит. Матрицы на 94% охватывают гамму DCI-P3.

Xiaomi TVВ основе аппаратной платформы лежит SoC с четырехъядерным CPU Arm Cortex-A73, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, флеш-памяти — 64 Gb. Заявлена поддержка Wi-Fi 6, технологии защиты зрения, Dolby Vision и Atmos. Есть два порта HDMI 2.1, два HDMI 2.0, порты USB 3.0 и USB 2.0, Ethernet, разъем для антенны и оптический коннектор. Операционная система — HyperOS. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с NFC.

Xiaomi TV уже поступили в продажу в Китае, цена 55-дюймовой модели составляет $388, 65-дюймовой — $485.

Предыдущая статья
Figure совместно с OpenAI создали умного робота-гуманоида, который может общаться с людьми
Следующая статья
Epic Games Store бесплатно отдает приключение Deus Ex: Mankind Divided и головоломку The Bridge
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,062ФанатыМне нравится
1,020ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»