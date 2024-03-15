Xiaomi TV S65/S55 Mini LED: бюджетные 4K–телевизоры с экраном 144 Hz

Компания Xaiomi представила в Китае два доступных smart-телевизора с подсветкой Mini LED. Модели Xiaomi TV S55 и TV S65 получили одинаковые характеристики, но разное количество зон подсветки: у младшей модели — 308, у старшей — 392. Телевизоры оснащены 4К-панелями с кадровой частотой 144 Hz и яркостью 1200 нит. Матрицы на 94% охватывают гамму DCI-P3.

В основе аппаратной платформы лежит SoC с четырехъядерным CPU Arm Cortex-A73, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, флеш-памяти — 64 Gb. Заявлена поддержка Wi-Fi 6, технологии защиты зрения, Dolby Vision и Atmos. Есть два порта HDMI 2.1, два HDMI 2.0, порты USB 3.0 и USB 2.0, Ethernet, разъем для антенны и оптический коннектор. Операционная система — HyperOS. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с NFC.

Xiaomi TV уже поступили в продажу в Китае, цена 55-дюймовой модели составляет $388, 65-дюймовой — $485.