Epic Games Store бесплатно отдает Astro Duel 2

В Epic Games Store можно бесплатно забрать фантастический экшен Astro Duel 2. Акция действует до 14 марта 20:00 по бакинскому времени.

«Astro Duel 2 размывает грань между космическими шутерами с видом сверху и платформенными файтингами. Играйте вместе с друзьями или против них — и будьте готовы сражаться одновременно в космосе и на земле!», — говорится в описании игры.

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