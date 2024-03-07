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7 марта, 2024
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Epic Games Store бесплатно отдает Astro Duel 2

Epic Games Store

В Epic Games Store можно бесплатно забрать фантастический экшен Astro Duel 2. Акция действует до 14 марта 20:00 по бакинскому времени.

«Astro Duel 2 размывает грань между космическими шутерами с видом сверху и платформенными файтингами. Играйте вместе с друзьями или против них — и будьте готовы сражаться одновременно в космосе и на земле!», — говорится в описании игры.

На следующей неделе Epic Games Store раздаст иммерсивное киберпанк-приключение Deus Ex: Mankind Divided и головоломку The Bridge.

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