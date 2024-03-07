Azercell Бизнес представляет решение «Управление мобильной командой»

Следуя своей стратегической цели «Упрощаем доступ, расширяем возможности!», Azercell представляет решение «Управление мобильной командой», призванное сделать деловое общение более удобным. Эта платформа предоставляет инновационные инструменты, позволяющие предприятиям оптимизировать операции на местах, наладить взаимодействие в команде, повысить продуктивность бизнеса и общий уровень удовлетворенности клиентов.

Используя возможности данной платформы, компании получают доступ к следующим бизнес-функциям:

Планирование и контроль посещения клиентов;

Возможность построения удобных маршрутов и система GPS-навигации;

Общее распределение работ и контроль за их исполнением;

Фотоотчет и уведомления о проделанной работе;

Управление поставкой и ремонтом оборудования;

Обширное исследование продуктового рынка;

Аналитика и различные возможности по подготовке отчетов.

Платформа исключает хаотичные действия при управлении мобильной командой и бизнесом, предлагая возможность рационального построения всех рабочих процессов и четкого выполнения задач на базе автоматизированного решения. Данное новшество играет важную роль в координации действий мобильных команд в режиме реального времени, налаживании четкой коммуникации и обеспечении быстрого выполнения поставленных бизнес-задач, а также усилении связи между офисом и сотрудниками, находящимися на выезде.

Платформа управления мобильной командой позволит вам попрощаться с традиционными рабочими нагрузками, обеспечив переход к гибкой, эффективной и продуктивной схеме работы. Новое решение придаст импульс процветанию вашей компании в современной и динамичной бизнес-среде.

Для получения дополнительной информации о приложении Azercell «Управление мобильной командой» перейдите по этой ссылке.