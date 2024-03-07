Nikon приобрел американского производителя кинокамер RED Digital Cinema

Японская компания Nikon сообщила о приобретении RED Digital Cinema — известного американского производителя цифровых кинокамер. Точные условия сделки не раскрываются, но в пресс-релизе сказано, что RED станет дочерней компанией Nikon и будет находится в ее полной собственности.

Nikon надеется использовать сделку для выхода на рынок профессиональных цифровых кинокамер, опираясь на «знания RED, включая уникальную технологию сжатия изображения и науку о цвете». Президент RED Джаред Лэнд заявил, что Nikon и RED «намерены переопределить рынок профессиональных цифровых кинокамер, обещая захватывающее будущее разработки продуктов, которые будут продолжать расширять границы возможного в кино- и видеопроизводстве».

RED Digital Cinema, основанная в 2005 году основателем Oakley Джимом Джаннардом, зарекомендовала себя как пионер в области цифровых кинокамер. В компании со штаб-квартирой в Калифорнии работает всего около 220 человек. RED сделала себе имя благодаря высококачественным камерам, таким как модели One 4K и V-Raptor X. Камеры RED используются для съемок многих крупнобюджетных фильмов, включая проекты Marvel («Стражи Галактики. Часть 3» и «Капитан Марвел»), и сериалов Netflix, таких как «Игры в кальмара», «Охотника за разумом», «Острых козырьков» и «Королевского гамбита» и других.

Сделка состоялась менее чем через год после того, как RED подала иск против Nikon за нарушение ее патентов на сжатие видео. Иск был отклонен. В 2022 году компания также судилась с Nikon за копирование ее технологии сжатия данных в обновлении прошивки для камеры Nikon Z9. Это дело также было прекращено.