Представлен Porsche Taycan Turbo GT с силовой установкой мощностью 1092 л.с.

Компания Porsche представила новую версию электрического суперкара Taycan — Turbo GT. Автомобиль стал самой мощной моделью в истории бренда, получив электрическую силовую установку, выдающую 1092 л.с. и 1330 Н·м крутящего момента.

Porsche Taycan Turbo GT отличается от стандартной версии наличием массивного антикрыла на крышке багажника, передним бампером с более острыми боковыми воздухозаборниками и большим сплиттером, а также обновленными светодиодными фарами.

На разгон до 100 км/ч у машины уходит 2,3 сек., максимальная скорость — 290 км/ч. Электрокар также будет доступен с пакетом Weissach, в котором разгон до 100 км/ч составляет 2,2 сек., а предельная скорость увеличена до 305 км/ч. При этом на одной зарядке машина способна проехать до 555 км (WLTR).

Еще одним важным изменением стал новый задний привод, общий для всех версий обновленных Taycan. Но в Turbo GT также используется новый импульсный инвертор на базе карбида кремния, способный выдавать напряжение до 900 В, тогда как инвертор в Taycan Turbo S выдает только 600 В.

В Porsche Taycan Turbo GT много деталей выполнено из карбона, поэтому он почти на 75 кг легче Taycan Turbo S (это помимо того, что мощность Taycan Turbo S составляет 750 л.с.). Суперкар получил доработанную активную магнитную подвеску и специальные 21-дюймовые колесные диски, которые не только легче обычных, но еще и улучшают вентиляцию тормозных дисков. Кроме того, машина получила карбон-керамические тормоза PCCB (Porsche Carbon Ceramic Brake). В салоне стоят ковшеобразные сиденья из углеволокна волокна (в рамках пакета Weissach) или спортивные кресла с регулировкой по 18 направлениям.

Taycan Turbo GT будет доступен в шести вариантах окраски, включая специально созданные для него новые цвета — Violet Sky Metallic и Light Blue Metallic. Покупатели даже могут выбрать цвет логотипа Taycan: он может быть синим или черным (матовым или глянцевым). На данное время Porsche Taycan Turbo GT доступен для предзаказа только в США, цены начинаются от $135 853.

В январе этого года Taycan Turbo GT проехал круг по «Северной петле» трассы Нюрбургринг за 7 мин. 7 сек., установив рекорд для электрических седанов (он оказался на 17,6 сек. быстрее Tesla Model S Plaid и на 26 сек. быстрее Taycan Turbo S). Заезд проходил на трассе длиной 20 км и 832 м. Но рекорд до сих пор официально не засчитывали, так как в заезде участвовал прототип, а не серийная модель.