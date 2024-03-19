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19 марта, 2024
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Cisco завершила сделку по приобретению Splunk за 28 млрд. долларов

Cisco

Компания Cisco Systems завершила сделку по приобретению Splunk за 28 млрд. долларов. Данная сделка позволит объединить сильные стороны обеих компаний в области кибербезопасности и создать уникальную платформу данных на базе искусственного интеллекта.

«Объединение Splunk и Cisco принесет огромную пользу нашим общим клиентам по всему миру», — сказал в своем заявлении Гэри Стил, бывший президент и генеральный директор Splunk, а теперь исполнительный вице-президент Cisco и генеральный менеджер Splunk. — Сочетание Cisco и Splunk дает нам преимущество в развитии систем безопасности, основанных на искусственном интеллекте, помогая командам безопасности активно защищать критически важную инфраструктуру, предотвращать сбои и совершенствовать работу сети».

В своем совместном заявлении обе компании отметили, что в течение следующих нескольких месяцев клиенты могут ожидать появления ряда новых инновационных продуктов. Следует отметить, что Cisco и Splunk также объединяют глобальные сообщества разработчиков и партнеров с обширным опытом в области кибербезопасности.

Cisco и Splunk вместе будут способствовать революции в области искусственного интеллекта и обеспечат критически важные результаты в области безопасности для клиентов. Объединенные компании «предложат комплексное решение для наблюдения с полным набором функций» и будут предоставлять продукты и услуги, которые помогут клиентам «получить еще больше пользы от своей сети». И, наконец, в заявлении обещано, что «комбинированные решения Cisco-Splunk помогут улучшить экономику с исключительной ценностью».

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