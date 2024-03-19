Cisco завершила сделку по приобретению Splunk за 28 млрд. долларов

Компания Cisco Systems завершила сделку по приобретению Splunk за 28 млрд. долларов. Данная сделка позволит объединить сильные стороны обеих компаний в области кибербезопасности и создать уникальную платформу данных на базе искусственного интеллекта.

«Объединение Splunk и Cisco принесет огромную пользу нашим общим клиентам по всему миру», — сказал в своем заявлении Гэри Стил, бывший президент и генеральный директор Splunk, а теперь исполнительный вице-президент Cisco и генеральный менеджер Splunk. — Сочетание Cisco и Splunk дает нам преимущество в развитии систем безопасности, основанных на искусственном интеллекте, помогая командам безопасности активно защищать критически важную инфраструктуру, предотвращать сбои и совершенствовать работу сети».

В своем совместном заявлении обе компании отметили, что в течение следующих нескольких месяцев клиенты могут ожидать появления ряда новых инновационных продуктов. Следует отметить, что Cisco и Splunk также объединяют глобальные сообщества разработчиков и партнеров с обширным опытом в области кибербезопасности.

Cisco и Splunk вместе будут способствовать революции в области искусственного интеллекта и обеспечат критически важные результаты в области безопасности для клиентов. Объединенные компании «предложат комплексное решение для наблюдения с полным набором функций» и будут предоставлять продукты и услуги, которые помогут клиентам «получить еще больше пользы от своей сети». И, наконец, в заявлении обещано, что «комбинированные решения Cisco-Splunk помогут улучшить экономику с исключительной ценностью».