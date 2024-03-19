Повысьте безопасность с помощью эффективной аналитики угроз

Кибератаки на банки и поставщиков финансовых услуг являются более целенаправленными, частыми и дорогостоящими, чем атаки на организации в других отраслях. От фишинга и взлома учетных данных до подделки бренда и неправильных конфигураций — Cyberint снижает все наиболее актуальные внешние риски, с которыми сталкиваются финансовые учреждения.

Elcore Azerbaijan с гордостью представляет новаторское дополнение к своему портфолио — Cyberint. Эффективное аналитическое решение Cyberint сочетает в себе информацию об угрозах в режиме реального времени и индивидуальное управление поверхностями атак, предоставляя организациям обширную интегрированную видимость воздействия внешних рисков.

Это стратегическое дополнение к портфолио Elcore особенно важно для финансовых учреждений, поскольку оно предлагает индивидуальные решения, направленные на борьбу с конкретными угрозами, с которыми они сталкиваются, и всестороннее усиление их защиты от киберугроз.

Тремя основными векторами атак на банки являются: эксплуатация уязвимостей, фишинг и кража учетных данных. Cyberint обеспечивает эффективную аналитику, которая снижает все три риска: данные CVE, позволяющие узнать, какие уязвимости у вас есть и какая вероятность их использования; комплексная защита от фишинга, начиная от обнаружения и заканчивая удалением; а также мониторинг даркнета для обнаружения более 17 миллионов наборов утекших учетных данных в месяц.

Cyberint объединяет анализ угроз, услуги по защите бренда и управление внешними зонами атак, чтобы предоставить одно решение для всех этих рисков, с которыми сталкиваются финансовые учреждения.

Ваша поверхность атаки — это гораздо больше, чем просто внешняя IТ-инфраструктура. Поверхность атаки часто воспринимается, как то же самое, что и внешний периметр безопасности: домены, IP-адреса, веб-серверы, общедоступное программное обеспечение и т.д. Но при этом упускаются из виду два важнейших компонента поверхности атаки: товарные знаки брендов и данные. Утечка данных, например, учетных данных сотрудников или клиентов, может быть использована для взлома корпоративной сети или захвата учетных записей клиентов. Бренды и логотипы являются частью поверхности атаки, поскольку их можно выдать за другое лицо на фишинговых сайтах и в фейковых профилях в социальных сетях.

Cyberint сортирует оповещения, поэтому вашей команде не нужно этого делать

Многие руководители отделов информационной и кибербезопасности банков считают, что им приходится выбирать между 100% управлением операциями по обеспечению безопасности собственными силами и работой с провайдером MSSP или MDR. В Cyberint считают, что существует третий путь — модель гибридных услуг. Оповещения с высоким уровнем достоверности отправляются непосредственно вашей команде, а другие сортируются (то есть проверяются вручную) аналитиками Cyberint, чтобы снизить утомляемость вашей команды оповещениями и гарантировать отсутствие (или очень малое количество) ложных срабатываний.

Аналитики Cyberint также добавляют контекст ко многим оповещениям, ускоряя реагирование и устранение проблем. Cyberint действует как расширение вашей команды безопасности, но не является полноценным MSSP.

Чтобы справиться со всеми внешними угрозами, вам нужно только одно решение!

Некоторые инструменты управления зонами атак используют данные об угрозах, но они не охватывают злоупотребление брендом (фишинг, выдача себя за другого в социальных сетях, раскрытие данных и т.д.). Многие инструменты защиты бренда используют аналитику угроз для охвата дополнительных случаев использования, но они не составляют карту и не отслеживают поверхность атаки. Чтобы получить полное покрытие от внешних рисков, вам нужно одно решение, отвечающее всем этим требованиям. Cyberint изначально был создан для объединения всех трех функций в одной платформе. Никаких приобретений или внешних технологий — все создано командой Cyberint собственными силами.

В ноябре 2023 года компания Frost and Sullivan признала Cyberint, лидера в области эффективной разведки, «Компанией года» в отрасли глобального смягчения и управления внешними рисками (ERMM).

Выбор Cyberint сокращает количество поставщиков и инструментов, с которыми вам необходимо работать. Это простое решение, которое требует всего около 30 минут в день практического использования платформы, что экономит время и высвобождает ресурсы, чтобы сосредоточиться на других приоритетах.

Выбирая Elcore, компании не только расширяют свой бизнес, но и получают надежного партнера, готового поддержать на каждом этапе внедрения решений в области обеспечения кибербезопасности. С Elcore ваш бизнес становится более гибким, технологичным и ориентированным на потребности современного рынка.

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