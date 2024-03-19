Почему так важно обеспечить безопасность электронной почты?

Комплексное руководство по шифрованию и безопасности электронной почты, а также соблюдению конфиденциальности данных

В современном деловом мире цифровая связь является неотъемлемой частью деловых операций, а электронная почта стала основным средством связи. Однако традиционная электронная почта, по своей сути, небезопасна и не предназначена для защиты конфиденциальных данных и интеллектуальной собственности. Во многих отраслях действуют строгие нормативные базы, требующие защиты конфиденциальных данных. Исходящие электронные письма, которые не соответствуют этим правилам, например, непреднамеренная передача личной информации, могут привести к проблемам с несоблюдением подобных требований. Поэтому обеспечение соблюдения правил конфиденциальности данных, таких как Общий регламент по защите данных (GDPR) Европейского союза, стало первостепенной задачей для организаций по всему миру. GDPR, признанный самым надежным глобальным регламентом о конфиденциальности и безопасности, определяет основные права людей в эпоху цифровых технологий, устанавливает методы обеспечения соблюдения требований и предписывает санкции, направленные на тех, кто нарушает эти правила.

«По своей сути безопасность электронной почты — это нечто большее, чем просто защита конфиденциальной информации. Речь идет о сохранении целостности каналов связи, поддержании доверия заинтересованных сторон и репутации организации. Во взаимосвязанном мире, где киберугрозы становятся все более изощренными и постоянными, считать безопасность электронной почты чем-то меньшим, чем фундаментальная необходимость, означает недооценивать серьезность имеющихся рисков. Многогранный характер безопасности электронной почты включает защиту от фишинговых атак, вредоносных программ, программ-вымогателей и других форм киберугроз, которые могут поставить под угрозу конфиденциальность, целостность и доступность конфиденциальных данных. Это проактивная позиция, которую организации принимают для предотвращения потенциальных нарушений, утечек данных и несанкционированного доступа, гарантируя, что их цифровая связь останется безопасным каналом для обмена важной информацией», — говорит Мурат Гувенч (Murat Guvenc), директор компании BeamSec по глобальному развитию бизнеса и партнерским каналам.

Входящие угрозы являются основным фактором обеспечения безопасности электронной почты. Согласно недавнему опросу компании Microsoft, большинство кибератак (94%) начинается с вредоносного электронного письма. Высокий процент спам-сообщений представляют собой серьезную проблему как для предприятий, так и для частных лиц, влияя на производительность из-за времени, затрачиваемого на фильтрацию нерелевантных сообщений. Исходящая электронная почта также стала серьезной уязвимостью и одной из наиболее существенных угроз безопасности, с которыми сталкиваются организации. Вот лишь некоторые факторы, связанные с исходящей электронной почтой:

Непреднамеренная утечка данных. Человеческая ошибка, например, выбор неправильного получателя или прикрепление неправильного документа, могут привести к непреднамеренному раскрытию конфиденциальных данных за пределами целевой аудитории.

Человеческая ошибка, например, выбор неправильного получателя или прикрепление неправильного документа, могут привести к непреднамеренному раскрытию конфиденциальных данных за пределами целевой аудитории. Угрозы фишинга и социальная инженерия. Киберпреступники часто используют обманные электронные письма, чтобы обманом заставить сотрудников раскрыть конфиденциальную информацию, например, учетные данные для входа или финансовые данные.

Киберпреступники часто используют обманные электронные письма, чтобы обманом заставить сотрудников раскрыть конфиденциальную информацию, например, учетные данные для входа или финансовые данные. Электронная почта как поверхность атаки. Злоумышленники распознают исходящую электронную почту как потенциальную поверхность атаки и, скомпрометировав учетные записи электронной почты, могут запустить атаки из доверенных каналов связи организации, что затрудняет обнаружение вредоносных действий.

Злоумышленники распознают исходящую электронную почту как потенциальную поверхность атаки и, скомпрометировав учетные записи электронной почты, могут запустить атаки из доверенных каналов связи организации, что затрудняет обнаружение вредоносных действий. Информированность и обучение сотрудников. Сотрудники, являющиеся основными пользователями исходящей электронной почты, могут непреднамеренно создать угрозу безопасности из-за недостаточной осведомленности или недостаточного обучения.

В Великобритании 70% пользователей признают, что часто отправляют электронные письма не тому человеку. Почти 40% опрошенных признались, что по ошибке использовали функцию «ответить всем» в электронном письме, в то время как более 40% сообщили, что получали электронные письма, которые были предназначены для кого-то другого. Кроме того, более 1,6 млрд. записей были скомпрометированы из-за непреднамеренных нарушений, что составляет 86% всех украденных записей. И существует масса примеров того, когда небезопасная исходящая электронная почта приводила к утечке данных и нанесению ущерба репутации компании. Так, например, сотрудник Boeing поделился электронной таблицей со своей женой в надежде, что она поможет решить проблемы с форматированием. В результате этих действий были раскрыты персональные данные 36 тысяч сотрудников, в том числе идентификационные данные сотрудников, места рождения и коды бухгалтерии. А избирательной комиссии Гонконга пришлось принести извинения после того, как ее сотрудник непреднамеренно отправил данные о 15 тысячах избирателей на случайные электронные письма.

«Устранение уязвимостей исходящей электронной почты требует многогранного подхода. Организации должны инвестировать в надежные решения для обеспечения безопасности электронной почты, внедрять меры шифрования, проводить регулярные программы обучения сотрудников и соблюдать нормативные требования. В сравнительном опросе GDPR, проведенном Deloitte, 25% из 1650 опрошенных пользователей указали, что они будут меньше доверять организации, если ее данные будут скомпрометированы, а 59% заявили, что они с меньшей вероятностью будут покупать у компании, где произошла утечка данных. Протоколы безопасности электронной почты, включая меры шифрования и проверки, добавят дополнительный уровень защиты от непреднамеренного раскрытия информации и минимизируют риски, присущие исходящей электронной почте», — отмечает Орхан Йылдирим (Orhan Yildirim), менеджер по предложениям компании BeamSec.

Основная роль процесса шифрования электронной почты заключается в сохранении конфиденциальности данных, гарантируя, что даже в случае перехвата информация ваше сообщение не смогут прочитать неавторизованные лица. Шифрование функционирует как безопасный канал для обмена информацией и действует как защита от атак типа «человек посередине». Зашифровывая данные, организации предотвращают попытки злоумышленников перехватывать и манипулировать сообщениями между двумя сторонами и снижают риск того, что пользователи станут жертвами фишинга и вредоносных электронных писем.

Шифрование служит двойной цели, защищая данные как при хранении, так и при передаче. Неактивные данные, хранящиеся на серверах, в базах данных или на конечных устройствах, остаются зашифрованными, что предотвращает несанкционированный доступ. Это гарантирует, что даже если физические устройства будут скомпрометированы или украдены, зашифрованные данные останутся недоступными без надлежащего разрешения. Аналогично, передаваемые данные, перемещающиеся по сетям или каналам связи, защищены от перехвата с помощью надежных протоколов шифрования. Криптографические алгоритмы, применяемые к электронным письмам, сообщениям и данным, преобразуют их в нечитаемый код, делая их неразборчивыми для любого, у кого нет соответствующего ключа дешифрования. Это гарантирует, что конфиденциальная информация останется конфиденциальной во время передачи.

Эффективное решение для защиты данных электронной почты добавляет шифрование для отслеживания и предотвращения несанкционированного доступа к содержимому электронной почты до или после его отправки и обладает несколькими ключевыми характеристиками, которые в совокупности способствуют его способности защищать конфиденциальную информацию и обеспечивать безопасную связь. Такие характеристики имеют решающее значение для удовлетворения разнообразных потребностей организаций и соблюдения нормативных требований. Внедрение надежных протоколов безопасности электронной почты, включая меры шифрования и проверки, добавит дополнительный уровень защиты от непреднамеренного раскрытия информации. Так что интеграция таких мер с прочими мерами в обеспечении безопасности и их коллективная роль в защите цифровых активов, сохранении целостности коммуникаций и обеспечении конфиденциальности информации создают мощную защиту от постоянно меняющегося ландшафта киберугроз и обеспечивают всестороннее соблюдение нормативных стандартов.

Компания B&B Security Alliance предлагает в Азербайджане целый портфель решений BeamSec не только для борьбы с фишингом, но и для защиты исходящей электронной почты. При том, что это решения турецкой компании, они полностью адаптированы под азербайджанский рынок, а также позволяют интегрировать в него собственные методики, разработанные отделами информационной безопасности азербайджанских компаний. Также следует отметить, что официальным дистрибьютором BeamSec в Азербайджане является компания TechPro DC. Давайте познакомимся с этими решениями поближе.

BeamSec PhishPro

ВeamSec PhishPro — это комплексное решение, предназначенное для повышения осведомленности о фишинговых атаках в вашей организации. Имитируя сценарии фишинговой атаки, вы повышаете бдительность персонала и общую информационную безопасность. Отслеживание действий пользователей в режиме реального времени, комплексная отчетность и последовательные учебные модули делают этот инструмент незаменимым для любой организации, стремящейся свести к минимуму киберугрозы. Функционал BeamSec PhishPro включает в себя следующие моменты:

Отслеживание активности пользователей в режиме реального времени. Регистрируйте действия пользователей, такие как клики по ссылкам, загрузки файлов и отправку форм в режиме реального времени, предоставляя важные данные для повышения осведомленности и оценки рисков.

Регистрируйте действия пользователей, такие как клики по ссылкам, загрузки файлов и отправку форм в режиме реального времени, предоставляя важные данные для повышения осведомленности и оценки рисков. Подробная отчетность. Фиксируйте действия пользователей, такие как клики по ссылкам, загрузки файлов и отправку форм в шаблонах отчетов reaUse для анализа собранных данных и экспорта их в формате PDF для удобного просмотра в любое время, предоставляя данные для повышения осведомленности и оценки рисков.

Фиксируйте действия пользователей, такие как клики по ссылкам, загрузки файлов и отправку форм в шаблонах отчетов reaUse для анализа собранных данных и экспорта их в формате PDF для удобного просмотра в любое время, предоставляя данные для повышения осведомленности и оценки рисков. Регулярное обучение. Повышайте осведомленность сотрудников и закрепляйте безопасные методы работы с помощью регулярных обучающих модулей.

Повышайте осведомленность сотрудников и закрепляйте безопасные методы работы с помощью регулярных обучающих модулей. Моделирование фишинга. Используйте шаблоны для имитации фишинговых атак или распространения вредоносных файлов по электронной почте или через USB-накопители.

Используйте шаблоны для имитации фишинговых атак или распространения вредоносных файлов по электронной почте или через USB-накопители. Тест моделирования атаки с помощью USB-накопителя. Узнайте о реакции ваших пользователей на неизвестные USB-накопители с помощью тестов.

Библиотека BeamSec PhishPro включает более 300 готовых к использованию шаблонов электронной почты с инфраструктурой HTML и форматированного текста для моделирования фишинговых атак. Учебные материалы BeamSec PhishPro охватывают широкий спектр тем, включая распространенные тактики фишинга, передовые методы гигиены электронной почты, а также стратегии обнаружения подозрительных электронных писем и сообщения о них. При помощи этого решения вы можете запланировать сценарии и частоту тестирования в автоматическом режиме, чтобы тестировать, обучать и получать аналитику о действиях своих сотрудников. Данное решение прекрасно подходит для IТ-отделов, групп кибербезопасности и отделов кадров, занимающихся обучением сотрудников и предотвращением рисков.

BeamSec PhishTrace

В сложном ландшафте цифровых угроз BeamSec PhishTrace выступает маяком безопасности. Это решение, созданное для оказания помощи IТ-командам в эффективном выявлении, управлении и смягчении потенциальных угроз электронной почты, снабжает вашу организацию инструментами для быстрого реагирования на угрозы. BeamSec PhishTrace предлагает следующий функционал:

Анализ заголовков и контента. Анализируйте заголовки и содержание сообщений электронной почты и URL-адресов на предмет потенциальных угроз.

Анализируйте заголовки и содержание сообщений электронной почты и URL-адресов на предмет потенциальных угроз. Классификация угроз. Автоматически группируйте подозрительные электронные письма по темам, отправителям, вложениям и URL-адресам для эффективного управления угрозами.

Автоматически группируйте подозрительные электронные письма по темам, отправителям, вложениям и URL-адресам для эффективного управления угрозами. Анализ привязанностей. Получайте файлы отчетов по включенным во вложения электронной почты вредоносным приложениям.

Получайте файлы отчетов по включенным во вложения электронной почты вредоносным приложениям. Сторонняя интеграция. Расширьте свои возможности обнаружения за счет интеграции со сторонними ресурсами по анализу угроз.

Расширьте свои возможности обнаружения за счет интеграции со сторонними ресурсами по анализу угроз. Антивирусная интеграция. Полная интеграция с приложениями безопасности, предлагающими функцию реагирования на инциденты.

Полная интеграция с приложениями безопасности, предлагающими функцию реагирования на инциденты. Быстрое обнаружение и уничтожение. Быстро выявляйте и удаляйте подозрительные электронные письма от всех пользователей одним щелчком мыши благодаря интеграции с Exchange.

Быстро выявляйте и удаляйте подозрительные электронные письма от всех пользователей одним щелчком мыши благодаря интеграции с Exchange. Создание правил. Настройте свою безопасность, создавая собственные правила или редактируя существующие.

Настройте свою безопасность, создавая собственные правила или редактируя существующие. SIEM-интеграция. Отправляйте данные на платформы SIEM для интеграции с другими компонентами безопасности вашей компании.

Решение BeamSec PhishTrace позволяет обрабатывать подозрительные транзакции электронной почты в каждом конкретном случае без необходимости использования дополнительных ресурсов. Этот инструмент дает возможность обнаруживать, помещать в карантин и удалять подозрительные электронные письма, а также обращаться как к пассивным, так и к активным адресам ссылок в подозрительных электронных письмах. С помощью созданных вами правил появляется возможность автоматически реагировать на события информационной безопасности на предприятиях с обширной цифровой коммуникацией, где потенциальные угрозы электронной почты могут представлять значительный риск.

BeamSec SEMS

ВeamSec SEMS позволит вам заблаговременно защитить свои электронные сообщения с помощью расширенных симуляционных тестов. Это инновационное решение, которое позволяет вам изучить инфраструктуру электронных коммуникаций под микроскопом, протестировать ее на наличие известных уязвимостей и получить подробные отчеты о результатах. Оно предоставляет подробные отчеты о тестах и дает рекомендации по повышению безопасности вашей системы, предлагая следующие функции:

Проверка конфигурации. Заблаговременно проверяйте конфигурацию вашей системы на наличие потенциальных уязвимостей.

Заблаговременно проверяйте конфигурацию вашей системы на наличие потенциальных уязвимостей. Анализ вредоносных файлов. Углубленный анализ потенциально вредоносных файлов для обнаружения и нейтрализации угроз.

Углубленный анализ потенциально вредоносных файлов для обнаружения и нейтрализации угроз. Анализ программ-вымогателей. Опередите киберпреступников, оценив устойчивость вашей системы к программам-вымогателям.

Опередите киберпреступников, оценив устойчивость вашей системы к программам-вымогателям. Расширенные возможности настройки. Адаптируйте меры безопасности к вашим конкретным потребностям.

Адаптируйте меры безопасности к вашим конкретным потребностям. Создание правил. Установите индивидуальные правила для улучшения ваших электронных коммуникаций.

Установите индивидуальные правила для улучшения ваших электронных коммуникаций. Создание нового вектора. Поддерживайте актуальность своих мер безопасности, создавая новые векторы атак.

Симулятор BeamSec SEMS позволяет тестировать устойчивость защиты ваших приложений, антивируса и брандмауэра от текущих угроз, планировать регулярные тесты и применять предлагаемые решения для выявленных слабых мест.

BeamSec Emcrpt

Вeamsec Emcrpt — это современная платформа для шифрования электронной почты и безопасного обмена файлами, разработанная с учетом приоритета вашей цифровой безопасности. Платформа обеспечивает безопасную и зашифрованную передачу исходящих электронных писем и файлов в соответствии с такими правилами, как GDPR. Она также предоставляет широкий спектр функций, включая предотвращение несанкционированной пересылки электронной почты, ограничение загрузки документов, а также обширные отчеты и управление доступом к электронной почте:

Безопасная передача электронной почты и вложений. Безопасно передавайте содержимое электронной почты и вложения с помощью защиты паролем и дополнительным PIN-кодом для повышения уровня безопасности.

Безопасно передавайте содержимое электронной почты и вложения с помощью защиты паролем и дополнительным PIN-кодом для повышения уровня безопасности. Контроль контента. Запретите загрузку вложений типа документов, таких как WORD, PDF, разрешив только просмотр, и добавьте водяные знаки для защиты вашего контента.

Запретите загрузку вложений типа документов, таких как WORD, PDF, разрешив только просмотр, и добавьте водяные знаки для защиты вашего контента. Предотвращение пересылки электронной почты. Предотвратите пересылку ваших писем другим пользователям и контролируйте продолжительность доступа к электронной почте.

Предотвратите пересылку ваших писем другим пользователям и контролируйте продолжительность доступа к электронной почте. Доступ к отчетности и управлению. Получайте подробные отчеты и управляйте доступом к своей электронной почте для усиления контроля безопасности.

BeamSec Emcrpt также предлагает расширение собственного функционала за пределы электронной почты и вложений к другим общим файлам, обеспечивая единую безопасную платформу для обмена вашими данными. Данное решение ориентировано на предприятия и частных лиц, обеспокоенных безопасностью и конфиденциальностью своей электронной почты. Также это идеальное решение для компаний, стремящихся соблюдать правила защиты данных, такие как GDPR, а также для тех, кто уделяет приоритетное внимание безопасности данных в своих цифровых взаимодействиях.

В заключение следует отметить, что благодаря возможностям решений BeamSec IТ-команды могут оставаться гибкими и адаптивными перед лицом возникающих угроз, активно укрепляя свою защиту. Ландшафт угроз электронной почты продолжает развиваться, а киберпреступники разрабатывают все более изощренные тактики использования организационных уязвимостей, но с помощью этих решений ваша электронная почта всегда будет под надежной защитой.

Заказать решения BeamSec для тестирования вы можете

на официальном сайте https://www.beamsec.com/

или в компании B&B Security Alliance (bnbsecurity.az).