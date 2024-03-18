ASUS ExpertBook B5 — бизнес-ноутбуки для тех, кто больше всего ценит мобильность!

В конце прошлого года азербайджанский рынок познакомился с бизнес-устройствами компании ASUS. Линейка корпоративных ноутбуков ASUS ExpertBook включает в себя широкий спектр моделей с индексами от B1 (базовые модели ExpertBook Essential) до B9 (флагманские ноутбуки ExpertBook Premium). Отдельное место в этом ряду занимают модели ASUS ExpertBook B5 (B5402CBA) и ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBA), а также 14-дюймовая модель B5402CBA. Это современные бизнес-ноутбуки, базирующиеся на новейших процессорах Intel Core, вес которых при требуемой от мобильного устройства прочности составляет всего 1,25 кг. ExpertBook B5 могут похвастать длительной автономностью, поддержкой двух твердотельных накопителей с поддержкой RAID-массивов, системой интеллектуального шумоподавления и эксклюзивным тачпадом NumberPad. Направленность этого класса устройств на выполнение бизнес-задач подчеркнута также наличием развитых средств информационной безопасности, включая сканер отпечатков пальцев и криптопроцессор TPM 2.0, которые помогут обеспечить конфиденциальность личных и коммерческих данных.

Основные особенности конструкции ASUS ExpertBook B5

Мы уже привыкли к тому, что бизнес-ноутбуки имеют сдержанный внешний вид, каким и положено быть в корпоративном сегменте. ASUS ExpertBook B5 не стали исключением. Верхняя крышка ноутбуков выполнена из магниево-алюминиевого сплава темно-синего цвета с матовым покрытием. На верхней крышке посередине расположен логотип ASUS и небольшой логотип ExpertBook в левом верхнем углу. Там же находится светодиод, который дает знать окружающим, что вы в данный момент заняты. Он включается либо автоматически во время видеоконференций, либо активируется нажатием клавиш Fn+1.

Одной из особенностей линейки ноутбуков ASUS ExpertBook является прочная усиленная конструкция. В этом случае все порты и петли для дополнительной надежности усилены стальными скобами и специальными винтами. Для 14-дюймового ультрапортативного ноутбука тут вполне хороший набор портов, в число которых вошли два разъема Thunderbolt 4 USB-C с поддержкой монитора и быстрой зарядки (до 40 Гбит/с, DisplayPort и Power Delivery), а также полноразмерные порты USB-A 3.2 и HDMI 2.0. Также есть замок Kensington, комбинированный 3,5 мм аудиоразъем и кнопка включения со встроенным сканером отпечатков пальцев. Сзади расположены отверстия системы охлаждения, две петли и две небольшие резиновые вставки, на которых ноутбук держится в раскрытом положении.

Рамки экрана ASUS ExpertBook B5 довольно тонкие, что делает ноутбук более портативным и современным. Дисплеи у обеих моделей матовые с антибликовым покрытием, а у модели B5402FBA еще и сенсорный. Над экраном расположена веб-камера со светодиодным индикатором и физической шторкой, а также микрофоны. Ближе к передней части ноутбука по бокам расположены стереодинамики. Нижняя крышка крепится винтами со стандартным крестообразным шлицем, поэтому снять ее не составит особого труда. Это позволит заменить или добавить второй твердотельный накопитель M.2, чтобы настроить работу массива RAID 0/1. Также имеется один свободный слот для оперативной памяти. Вполне неплохо, как для столь компактной модели. Благодаря весу и размерам не будет проблем, чтобы носить такой ноутбук с собой каждый день. Он поместится в любой рюкзак или сумку. Материалы и качество сборки превышают уровень аналогов для потребительского рынка, крышка и рабочая поверхность не прогибаются. Помимо усиленных разъемов и шарниров, ноутбуки линейки ASUS ExpertBook B5 соответствуют требованиям американского военного стандарта MIL-STD-810H и проходят дополнительные тесты непосредственно в самой компании. Подробную информацию о методике тестирования линейки ExpertBook можно получить здесь .

Удобство при использовании

Ноутбуки ASUS ExpertBook B5 оснащены привычными по ноутбукам ASUS петлями ErgoLift, благодаря которым часть рабочей поверхности возле дисплейного блока слегка приподнимается. Благодаря этому клавиатура оказывается расположена под небольшим, более удобным для пользователя углом. А в системе охлаждения больше места для забора холодного воздуха. Максимально модель B5402CBA можно открыть на 180 градусов, а крышка B5402FBA откидывается на 360 градусов для использования устройства в режиме планшета. ASUS ExpertBook B5 легко открывается одной рукой, а дисплейный блок достаточно надежно фиксируется в нужном положении.

Размеры и раскладка клавиатуры абсолютно стандартны для ультрапортативных моделей: без дополнительного цифрового блока, с уменьшенными стрелками и набором функциональных клавиш. Клавиши довольно крупные, полный ход составляет 1,5 мм, поэтому пользоваться клавиатурой очень удобно. Также имеется защита от пролития воды — клавиатура способна выдержать до 66 см3 жидкости. Имеется белая светодиодная подсветка, все символы хорошо подсвечиваются. Уровень яркости всего один, но его вполне достаточно. Тачпад совмещен с уникальным сенсорным цифровым блоком NumberPad 2.0 и активируется сенсорной кнопкой в правом верхнем углу. А кнопка слева отвечает за яркость символов и запуск калькулятора.

Экран и аппаратные возможности

Модели ASUS ExpertBook B5 (B5402CBA) и ASUS ExpertBook B5 Flip (B5402FBA) оснащены 14-дюймовыми IPS-матрицами с уже привычным для ноутбуков ASUS соотношением сторон 16:10, разрешением FullHD и яркостью 400 кд/м2. Заявлены 100% охват цветового пространства sRGB и сертификация Pantone. Экран имеет матовое антибликовое покрытие, поэтому ноутбуком вполне комфортно пользоваться на улице. Дисплей предлагает изображение высокого качества с естественной цветопередачей и максимальными углами обзора.

Обе модели поставляются с производительными процессорами Intel Core вплоть до Core i7-1260P с функцией V-Pro и встроенной графикой Intel Iris Xe. Дискретной графики нет, что очевидно, учитывая класс ноутбука. В максимальной конфигурации ноутбуки могут включать 48 ГБ оперативной памяти DDR5-4800 с учетом одного свободного слота и 8 ГБ, распаянных на материнской плате, а также два SSD-накопителя общей емкостью 4 Tb. Благодаря этому ноутбук прекрасно справляется с офисными задачами, а также с редактированием фото и видео на базовом уровне. Конечно, речь не идет о серьезном монтаже или 3D-моделировании.

Система охлаждения в ASUS ExpertBook B5 оснащена традиционной для ноутбуков системой охлаждения. Она включает в себя радиатор, тепловую трубку и один вентилятор. В совокупности с энергоэффективным процессором, эта система отлично справляется со своей задачей, исключая дополнительный шум при работе с офисными приложениями. Модели ASUS ExpertBook B5 оснащены четырехячеечной батареей емкостью 63 Вт*ч, а производитель обещает более 10 часов автономной работы.Учитывая, что ноутбук может проработать без подзарядки практически весь рабочий день, блок питания можно вообще не брать с собой. Несмотря на то, что эти ноутбуки предназначены, в первую очередь, для офисной работы, их возможностей вполне достаточно для просмотра любимого сериала или видеороликов на YouTube в высоком качестве.

Краткие характеристики ASUS ExpertBook B5:

Операционная система Windows 10 Pro, Windows 11 Pro Процессор До Intel Core i7-1260P (12 ядер 4P+8E) с функцией V-Pro (опция) Графика Intel Iris X Дисплей (B5402CBA) 14” несенсорный IPS Full HD антибликовый, 400 кд/м2; Тонкая экранная рамка – отн. площадь экрана 85%, углы обзора 178°, цветовой охват 100% sRGB Дисплей (B5402FBA) 14” сенсорный поворотный на 360° IPS Full HD антибликовый, 400 кд/м2, опционально — энергосберегающий (1Вт); Тонкая экранная рамка – отн. площадь экрана 85%, углы обзора 178°, цветовой охват 100% sRGB, поддержка стилуса Оперативная память До 40 ГБ DDR5-4800, 1 слот; 8 ГБ распаяно на материнской плате Накопитель До 2x SSD 256/512 ГБ/1/2 ТБ PCIe 3.0 x4, всего до 4 ТБ; RAID 0/1 Разъемы 2 USB-C Thunderbolt 4 (40 Гбит/с с поддержкой DisplayPort и Power Delivery), 1 USB-A 3.2, 1 USB-A 2.0, LAN (RJ45), HDMI 2.0a, Audio, microSD Управление Клавиатура с защитой от проливания жидкости и подсветкой, ИК-камера со шторкой, сканер отпечатка пальца

Тачпад NumberPad с подсветкой

Встраиваемый в корпус стилус (только B5402FBA) Дополнительно Протестировано по стандарту MIL-STD810H,

Wi-Fi 6, WakeOnLAN, V-Pro, TPM, замок Кенсингтона

ПО MyASUS для управления расширенными функциями ноутбука, обновления и поддержки

Система интеллектуального шумоподавления ASUS AI Noise-Canceling с 2 микрофонами дальнего действия Фирменное ПО MyASUS Диагностика системы

Безопасная подзарядка

Режимы работы вентиляторов

Оптимизация изображения (Splendid)

Оптимизация видео (Tru2Life)

Горячие клавиши

Оптимизация роуминга Wi-Fi

Сервис AppDeals

Link to MyASUS Батарея и питание До 11,5/10,5 ч автономной работы (B5402CBA/B5402FBA)

Батарея 63 Вт∙ч, 4 ячейки; зарядка 50% за 39 мин

БП 65 Вт (USB-C) Размеры и вес 323х223х17,9-18 мм; 1,25 (1,38 кг – B5402FBA)

Программное обеспечение ASUS Business

Комплектация моделей ASUS ExpertBook B5, как и на всех устройствах линейки ExpertBook, включает комплекс аппаратных и программных средств ASUS Business Manager для повышения уровня безопасности и производительности, что особенно важно для устройств, используемых в бизнес-среде. Последняя версия ASUS Business Manager V3.0 может помочь администратору контролировать доступ к данным, веб-сайтам и настройкам системы, создать зашифрованный виртуальный раздел на локальном диске, где вы сможете сохранить важные данные, и т.д. Программа ASUS Business также подразумевает возможность размещения специальных заказов через дистрибьюторов, гибкие программы гарантии, включающие участие профессиональной команды с высокой скоростью реакции и широкую сеть сервисных центров, а также массу других преимуществ. Встроенное программное обеспечение ноутбуков линейки ExpertBook включает средства восстановления системы из облака ASUS Cloud Recovery и инструменты диагностики ASUS Diagnostic Tool, позволяющие производить диагностику работоспособности оборудования даже без установленной операционной системы (из BIOS) и постоянного запоминающего устройства (HDD или SSD). Если система обнаружит неполадки, то можно будет отсканировать QR-код, который перенаправит на страницу поддержки.

Также в комплект фирменного программного обеспечения входит и такой элемент, как приложение MyASUS, которое используется во всех ноутбуках компании. Оно имеет стандартный для подобных приложений функционал: мониторинг системы, переключение режимов производительности и зарядки, обновление системы, настройка ряда функциональных клавиш, шумоподавление на базе искусственного интеллекта и т.д. Отдельно следует отметить совершенно новое программное обеспечение для централизованного управления общей IТ-средой предприятия, которое получило название ASUS Control Center. Оно способно отслеживать и контролировать серверы ASUS, рабочие станции и коммерческие продукты, включая ноутбуки, настольные компьютеры, моноблоки (AiO), тонкие клиенты и цифровые вывески. И в эту концепцию прекрасно вписываются устройства линейки ASUS ExpertBook.

5 основных моментов, которые нужно знать о линейке ASUS ExpertBook