Представлена камера моментальной печати Fujifilm Instax Mini 99

Компания Fujifilm выпустила новую камеру моментальной печати Instax Mini 99. Внешне камера напоминает беззеркальные модели Fujifilm. У Instax Mini 99 есть ручной переключатель виньетирования, встроенный автоспуск и две кнопки спуска затвора (для портретной/пейзажной съемки). В комплект поставки входит базовая рукоятка с креплением для штатива.

Большая часть функционала камеры вынесена на внешние кнопки/диски управления. Например, имеется диск цветовых эффектов: «блеклый зеленый» (Faded Green), «теплый тон» (Warm Tone), «голубой» (Light Blue), «мягкий пурпурный» (Soft Magenta), «сепия» (Sepia) и «утечка света» (Light Leak). В обозначении на самом диске используются аббревиатуры.

Функция цветового эффекта (светодиодная подсветка внутри самой камеры) экспонирует выбранный цвет на пленке, создавая желаемый эффект на напечатанном изображении. У камеры есть второй диск, который находится справа в верхней части корпуса. С помощью него можно выбрать один из пяти различных настроек яркости: настройка «Светлый» («L+») предлагает самую яркую экспозицию, настройки «L», «D» и «N» — нормальный диапазон яркости, а «Темный» («D-») представляет самый темный доступный уровень яркости.

Режимы «Пейзаж», «Нормальный/Портрет» и «Макрофокусировка» камеры доступны путем регулировки кольца объектива. Пейзажный режим позволяет фокусироваться на объектах, расположенных на расстоянии «3м и дальше». Макрорежим подходит для съемки крупным планом и селфи на расстоянии от 0.3 до 0.6 м. Также имеется стандартный режим съемки.

Новая камера моментальной печати Fujifilm Instax Mini 99 получила специальный переключатель виньетирования на корпусе объектива. Оно позволяет создать художественный эффект для смягчения изображения и создания затемненной рамки по краям кадра. Имеется режим автоспуска, который подойдет для групповых снимков. Также есть управление вспышкой (она будет срабатывать всегда вне зависимости от освещения).

Пользователь может выбрать режимы съемки: «в помещении» — предназначенный для условий низкой освещенности, «спортивный режим», который увеличивает выдержку для получения снимков динамичных сцен, «режим двойной экспозиции», который позволяет пользователю объединить два изображения в одно, а также режим «Bulb», который увеличивает количество света, попадающего при создании изображения, создавая эффект осветления на отпечатке. Камера может печатать фотографии размером 5х7,5 см.

Цена Fujifilm Instax Mini 99 составляет $199.