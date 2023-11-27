Компания ASUS представила в Баку собственную линейку бизнес-устройств

23 ноября в ресторане Mangal Steak House при участии бизнес-подразделения компании ASUS и компании Intel прошла презентация устройств линейки Expert компании ASUS, ориентированной на корпоративных заказчиков. С приветственным словом к партнерам и представителям СМИ обратился руководитель компании AZTECH, являющейся официальным дистрибьютором ASUS в Азербайджане, Зульфугар Бабаев, который рассказал об истории развития бренда на локальном рынке, а также об успехе фирменного магазина ASUS BRAND STORE. Следует отметить, что вся представленная в этот день продукция ASUS доступна на складе у дистрибьютора и в магазине, находящемся по адресу: улица 28 Мая, дом 15.

«Глобальный тренд на удаленную работу в разы поднял спрос на коммерческие ноутбуки. Новый актуальный тренд — модернизация бизнес-процессов при помощи технологических новаций. Современные высокопроизводительные ноутбуки отлично справляются с подобными задачами. Компания ASUS представляет целый ряд бизнес-устройств, обладающих невероятной производительностью, универсальностью и возможностями для расширения. Среди этих моделей новейший ноутбук ExpertBook B9 OLED (B9403CVA) — невероятно легкий и мощный, созданный для руководителей компаний. Все представленные сегодня бизнес-устройства отличаются высокой производительностью, прочностью и долговечностью для бесперебойной продуктивной работы», — отметил далее в своем выступлении региональный менеджер по продажам коммерческих устройств ASUS Николай Сапожников.

Отметим, что линейка корпоративных ноутбуков ASUS ExpertBook включает широкий спектр моделей с индексами от B1 (базовые модели ExpertBook Essential) до B9 (флагманские ноутбуки ExpertBook Premium). Представители премиального сегмента ноутбуков ASUS ExpertBook B9 — это ноутбуки, которые предназначены для руководителей высшего звена. Эти устройства сочетают максимальный уровень надежности и широкий спектр инструментов для обеспечения безопасности ваших данных, исключительную мобильность при высоком уровне производительности и удобстве использования. Более подробно познакомиться с возможностями ASUS ExpertBook B9 OLED вы можете в нашем материале.

Также Николай познакомил собравшихся с линейкой настольных компьютеров ExpertCenter и моноблочных компьютеров (AiO), ориентированных на использование в офисных пространствах. В эти линейки входят системные блоки D9, D8, D7 и D5, а также моноблоки E1 с диагональю экрана 15,6” и Е5 с диагоналями 24” и 27”. Все эти устройства сочетают в себе высокую производительность, отличную совместимость, широкие возможности для организации системы хранения и богатый набор функций. Они созданы на основе самых надежных и инновационных технологий ASUS, призванных помочь вашему бизнесу добиться успеха.

После официальной части мероприятия гости смогли пообщаться с представителями вендора и дистрибьютора в неформальной обстановке за ужином. Приятным дополнением вечера стала живая музыка и разыгранный в лотерею ноутбук ASUS ExpertBook B5402, обладателем которого стала сотрудница компании A2Z Technologies Гюльтакин Джафарова.