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7 марта, 2024
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Acer Swift Go 16 Pro Black Edition: производительный ноутбук с OLED-экраном

Acer Swift Go 16 Pro Black Edition

Компания Acer представила ноутбук Swift Go 16 Pro Black Edition, который получил OLED-экран, производительное железо, а также хорошую автономность. Устройство может оснащаться процессорами Intel Core i5-13420H или Core i7-13620H. Разница в производительности между Core i5-13420H и Core i7-13620H составляет 17% в пользу последнего. Объем оперативной памяти стандарта LPDDR5 составляет до 32 Gb, емкость накопителя с интерфейсом PCIe 4.0 — до 1 Tb.

Acer Swift Go 16 Pro Black Edition

Acer Swift Go 16 Pro Black Edition оборудован 16-дюймовой OLED-панелью с разрешением 3200 x 2000 пикселей, частотой обновления 120 Hz и пиковой яркостью 500 нит.

Емкость аккумулятора производитель не раскрывает, но заявляет, что ноутбук проработает до десяти часов без подзарядки. Также в оснащение новинки вошли порты Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB Type-A, слот для карт microSD и веб-камера с разрешением 1440p. Вес ноутбука составляет 1, 65 кг.

Acer Swift Go 16 Pro Black Edition поступит в продажу в странах Евросоюза во втором квартале этого года. Версия с процессором Core i5-13420H будет стоить от €1099, а модификация на базе Core i7-13620H — от €1299. Сроки доступности ноутбука для других рынков пока не сообщаются.

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