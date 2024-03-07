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7 марта, 2024
ДомойSoftwareОперационные системыЧто будет со сторонними магазинами на вашем iPhone, если покинуть Европу?

Что будет со сторонними магазинами на вашем iPhone, если покинуть Европу?

iPhone

На этой неделе Apple выпустила «революционное» обновление iOS 17.4 – одно из крупнейших в истории компании. Apple впервые добавила поддержку альтернативных магазинов приложений и смену движка браузера по умолчанию на iPhone. Нововведения распространяются только на пользователей из Евросоюза.

Но как оказалось, есть серьезное ограничение. Несмотря на то, что это послабление было продиктовано новым европейским «Законом о цифровых рынках» (DMA), по мнению Apple недостаточно быть просто гражданином одной из стран Европы.

В пояснительном документе компания заявила, что для доступа к новой функции iOS 17.4 необходимо физически находиться в Евросоюзе. Если пользователи покинут его пределы по работе или в рамках путешествия, они потеряют доступ к альтернативным магазинам приложений по истечению некого «льготного периода». При этом уже установленные сторонние приложения продолжат работать, но Apple будет блокировать установку их более свежих версий.

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