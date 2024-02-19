ZTE выпустила свой первый смартфон-раскладушку Libero Flip

Компания ZTE представила свой первый смартфон-раскладушку под названием Libero Flip. Пока что модель будет продаваться эксклюзивно у японского сотового оператора Y!mobile, но вполне возможно, позже устройство дебютирует и на китайском рынке.

ZTE Libero Flip получил неплохие характеристики. Внутренний AMOLED-экран оборудован диагональю 6,9 дюйма разрешением 2790 x 1188 пикселей. Внешний дисплей круглый — 1,43 дюйма, 466 х 466 пикселей. С внешнего дисплея можно просматривать информацию через виджеты, принимать звонки и запускать съемку c основной камеры.

В основе смартфона лежит 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, за графику отвечает ускоритель Adreno 662. Объем оперативной памяти составляет 6 Gb, емкость постоянной – 128 Gb.

Основная камера оснащена датчиками на 50 и 2 Мп, селфи-камера имеет разрешение 16 Мп. Емкость аккумулятора составляет 4310 мАч, есть поддержка быстрой 33-ваттной зарядки. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, порт USB-C, водозащита IP42 и боковой сканер отпечатков пальцев, дополняющий опцию распознавания лица. Используется Android 13. Габариты: 170 х 76 х 7,3 мм (в разложенном виде), 88 х 76 х 15,5 мм (в сложенном виде), вес — 213 гр.

Продажи ZTE Libero Flip в золотом, белом и синем цветах корпуса начнутся 29 февраля. Цена смартфона составит $420.