Meizu откажется от выпуска традиционных смартфонов и сосредоточится на ИИ-технологиях

Китайская компания Meizu объявила о своем решении прекратить разработку новых традиционных смартфонов и сосредоточить свои усилия на создание «устройств завтрашнего дня», управляемых искусственным интеллектом. Бренд не будет выпускать Meizu 21 Pro и останавливает разработки моделей Meizu 22 и 23.

Шэнь Цзыюй, председатель и генеральный директор Xingji Meizu Group, заявил, что современный рынок смартфонов переживает застой. Компании не выпускают ничего кардинально нового. По его мнению, инновации в области смартфонов в наши дни все больше напоминают «гонку вооружений» со множеством параметров — больше памяти, большие датчики, более быстрая зарядка. Отрасли необходимо найти новое направление устойчивого развития.

По словам Шейна, после двух лет подготовки, включая создание команды, распределение ресурсов и планирование продукта, Meizu готова развивать направление AI Device. Это устройства, работа которых построена на использовании ИИ-технологий, например, Humane AI Pin и Rabbit R1. В развитии новой экосистемы Meizu будет опираться на сотрудничество с крупными корпорациями. В планы компании входит выпуск шесть аппаратных продуктов, ориентированных на искусственный интеллект, в течение следующих трех лет начиная с 2024 года.

Поддержка обновлениями Meizu 20 и Meizu 21 в ближайшее время не прекратится, заверили в компании. Смартфоны будут получать их согласно графику.