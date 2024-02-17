Представлен ноутбук-трансформер Lenovo Yoga Book 9 с двумя дисплеями

Компания Lenovo представила новый ноутбук-трансформер Yoga Book 9 (13IMU9). Модель получила сразу два сенсорных 13,3-дюймовых OLED-дисплея с идентичными характеристиками: разрешение 2,8К (2880 × 1800 пикселей), частота обновления 60 Hz, максимальная яркость 400 нит, контрастность 100 000 : 1 и цветовой охват 100% DCI-P3. Панели имеют сертификаты Eyesafe Certified 2.0, Dolby Vision и VESA DisplayHDR True Black 500.

К ноутбуку можно подключить Bluetooth-клавиатуру Yoga Book 9 KB, а для взаимодействия с устройством использовать стилус Lenovo Digital Pen 3.

Аппаратной основой Lenovo Yoga Book 9 стал процессор Intel Core Ultra 7 155U со встроенной графикой Intel Arc. Объем оперативной памяти LPDDR5 может достигать 32 Gb, а емкость накопителя NVMe – 1 Tb.

Аккумулятор на 80 Втч обеспечивает до 9 часов автономной работы в активном режиме, есть поддержка быстрой зарядки по USB Type-C мощностью до 65 Вт. Акустическая система ноутбука состоит из четырех динамиков Bowers & Wilkins: двух низкочастотных мощностью по 2 Вт и двух твитеров также по 2 Вт каждый с поддержкой Dolby Atmos.

В оснащение устройства также входят поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, три порта USB Type C (Thunderbolt 4, USB4 с USB PD 3.0 и DisplayPort 2.1), два микрофона и 5-Мп веб-камера с ИК-сенсором. Ноутбук работает под управлением операционной системы Windows 11.

Цена Lenovo Yoga Book 9 пока не сообщается, но учитывая наличие сразу двух сенсорных OLED-экранов, она будет высокой.