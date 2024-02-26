Телевизоры на CES 2024

На выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024, которая проходила в Лас-Вегасе с 9 по 12 января, не было недостатка в Smart-телевизорах, но даже у крупных производителей они были в общих чертах похожи друг на друга. Правда, некоторым все-таки удалось удивить гостей выставки. О самых интересных новинках выставки и моделях 2024 года мы расскажем в этой статье.

Складывающийся телевизор C Seed N1 по цене квартиры

Компания C Seed продемонстрировала складывающийся телевизор N1, максимальная цена которого составляет 300000(!) долларов. По нажатию кнопки экран исчезает в аккуратной алюминиевой конструкции, которая имеет вид предмета современного искусства. Весь процесс занимает около двух с половиной минут. Seed N1 получил панель MicroLED с разрешением 4K, высокой контрастностью, 16-битным цветом и пиковой яркостью 1000 кд/м2. Телевизор доступен в серебристом и золотистом цветовых исполнениях корпуса, что позволяет лучше вписать его в интерьер, особенно в сложенном виде. Каждый экземпляр C Seed N1 выполняется на заказ, и с момента оформления заказа до доставки телевизора проходит около 6 месяцев. За 10 лет производитель продал всего 200 своих телевизоров. Телевизор предлагается с диагоналями 103”, 137” и 165”. Также доступна 144” модель для установки на улице, цена которой составляет 240000 долларов.

Беспроводной прозрачный телевизор LG Signature OLED T

Прототипы прозрачных дисплеев последние несколько лет регулярно демонстрируют разные компании на выставке CES и других подобных мероприятиях. В этом году компания LG решила, что пришло время выпустить полноценный потребительский продукт и представила беспроводной прозрачный OLED-телевизор под названием Signature OLED T. За прозрачной панелью Signature OLED T на штативе размещена непрозрачная пленка. Нажатием кнопки на пульте дистанционного управления пользователь может поднять ее, чтобы придать новинке облик обычного OLED-телевизора, или опустить, если хочет увидеть, что находится позади экрана. Signature OLED T поддерживает специальные виджеты, которые располагаются в нижней части экрана, а сам телевизор работает под управлением фирменной операционной системы WebOS, интерфейс которой оптимизирован для прозрачного дисплея. В конструкции предусмотрены направленные вниз динамики, а видео и аудио поступают на телевизор через беспроводной модуль Zero Connect Box, который может быть размещен на расстоянии до 9 метров в прямой видимости от самого телевизора. LG планирует начать продажи Signature OLED T в этом году, но точные сроки, как и цена новинки, пока не были озвучены.

Беспроводные телевизоры от стартапа Displace

Одной из самых интригующих новинок стал телевизор от стартапа Displace, который впервые привлек внимание гостей еще год назад. В телевизоре Displace TV+ используется 55” OLED-панель 4K UHD от LG Display, которая питается от фирменной системы аккумуляторов, предусматривающей возможность «горячей» замены. Кроме того, телевизор управляется с помощью жестов рук. Дизайн этого продукта выходит за рамки моделей телевизоров M OLED и OLED-T от LG, поскольку они все еще требуют проводного подключения к сети переменного тока. Производить обещает начать поставки своих телевизоров уже в середине 2024 года по цене в 4499 долларов. Также стартап представил модели беспроводных телевизоров Displace Flex и Displace Mini. Displace Flex базируется на 55” модели и адаптирует ее к форм-фактору подставки. Этот телевизор обещает до месяца автономной работы при среднем времени просмотра 6 часов в сутки. Его также можно комбинировать с другими телевизорами Displace Flex, чтобы получить телевизор любого размера. Кроме того, эта модель получила усовершенствованные тепловизионные камеры и модуль NFC, что обеспечивает возможность совершения покупок через экран телевизора. Продажи Displace Flex стартуют в конце текущего года по цене в 5999 долларов. Displace Mini — это 27” беспроводной телевизор, который можно закрепить на стене, холодильнике или других поверхностях, используя в качестве «живой» фоторамки в любом месте дома. Ожидается, что эта модель также поступит в продажу в конце года по цене в 2499 долларов.

Телевизоры TCL с квантовыми точками, Mini LED и 20000 зонами локального затемнения

Компания TCL представила на выставке 115” телевизор QM891G, который получил матрицу с квантовыми точками и подсветкой Mini LED. Также новинка выделяется частотой обновления до 144 Hz и поддержкой AMD FreeSync Premium, что делает ее хорошим вариантом для игр. Телевизор имеет 20000 зон локального затемнения, благодаря чему обеспечивается высокая контрастность. Показатель яркости равен 5000 кд/м2, что, по словам компании, в 2,5 раза превышает яркость самого яркого телевизора за всю историю. Новинка также обладает антибликовым покрытием, 6.2.2-канальной акустической системой Dolby Atmos с направленными вверх динамиками и тюнером ATSC 3.0. Ожидается, что цена этой модели составит чуть менее 20000 долларов. TCL также представила на CES 2024 серию QD-Mini LED телевизоров QM8 с диагональю экрана от 75” до 98”, которые имеют пиковую яркость 5000 кд/м2, оснащены панелями с квантовыми точками, частотой обновления 120 Hz и антибликовым покрытием. Правда, количество зон локального затемнения у них в 4 раза меньше. Спецификации новинок включают встроенную 2.1.2-канальную акустическую систему с поддержкой Dolby Atmos, поддержку технологии Dolby Vision IQ и тюнер ATSC 3.0.

Первый в мире телевизор с частотой обновления 240 Hz от Samsung

Компания Samsung представила новый флагманский телевизор серии Neo QLED 8K. Речь идет о модели QN900D с диагональю до 85”, которая поступит в продажу позднее, в этом году. Флагман оснащен мощным процессором NQ8 AI Gen3 для улучшенного масштабирования изображения до 8K и повышения резкости контента с низким разрешением. Новый нейронный процессор работает вдвое быстрее по сравнению с чипом предыдущего поколения. Он взаимодействует с 512 нейросетями, тогда как предыдущая версия процессора работала с 64 нейросетями. Кроме того, новинка является первым телевизором на рынке с переменной частотой обновления до 240 Hz при разрешении 4K. Это означает, что телевизор идеально подойдет профессиональным геймерам.

Прозрачные экраны MicroLED от Samsung

Также компания Samsung продемонстрировала прозрачные дисплеи MicroLED. Среди показанных этим производителем на CES 2024 версий прозрачных дисплеев (MicroLED, OLED и LCD), MicroLED выделяется отсутствием рамок и более высокой прозрачностью. Он выглядит, как обычный лист стекла, но минимальная тонировка все же присутствует, так как без нее картинка может сливаться с предметами на фоне или рисунком на обоях. Из-за высокой плотности пикселей изображение также очень четкое, а за счет более высокой яркости на картинку меньше воздействует внешнее освещение. Эффект просмотра контента на таком дисплее сложно передать словами или на фотографии. Когда такие прозрачные телевизоры появятся в продаже и насколько дорого они будут стоить, пока неизвестно.

50” 4K-телевизор Xiaomi за 220 долларов

Компания Xiaomi объявила о старте продаж телевизора Xiaomi TV A50 по цене, сопоставимой с покупкой недорогого смартфона. Разрешение 50” дисплея TV A50 составляет 4K, частота обновления равна 60 Hz, а точность цветопередачи заявлена на уровне ΔE≈2. Отмечается возможность отображения 1,07 млрд. оттенков, поддержка технологий автоматического затемнения и подавления мерцания. За счет тонких рамок соотношение экрана к корпусу составляет 97,2%. Xiaomi TV A50 базируется на четырехъядерном процессоре, оснащен 2 Gb оперативной и 32 Gb встроенной памяти, а также получил модули Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0. Набор интерфейсов включает порты HDMI, USB Type-A, Ethernet и S/PDIF. Устройство работает под управлением фирменной операционной системы MIUI, которая поддерживает голосовое управление и передачу контента со смартфонов, ноутбуков и планшетов.

Huawei Smart Screen V5 с уникальным пультом дистанционного управления

Компания Huawei представила новый Smart-телевизор Smart Screen V5. Устройство получило экран SuperMiniLED диагональю 85” с 576 зонами подсветки и пиковой яркостью до 1600 кд/м2. Есть поддержка антибликовой технологии, низкого уровня синего света и автоматической регулировки яркости. Телевизор поддерживает масштабирование форматов от 1080p до 4K. Для телепередач и спортивных мероприятий Smart Screen V5 получил интеллектуальный алгоритм динамической компенсации изображения в разрешении 4K с частотой 120 кадров в секунду. Smart Screen V5 оснащен уникальным пультом дистанционного управления Huawei Lingxi, который поддерживает смахивание, постукивание, перетаскивание и прочие жесты, доступные на мобильных устройствах, что позволяет удобно управлять контентом на большом экране. Благодаря беспроводному соединению с динамиками Huawei Sound телевизор также можно объединить с двумя или четырьмя динамиками, чтобы сформировать 5.1-канальный домашний кинотеатр с объемным звуком. Работает новинка под управлением операционной системы HarmonyOS 4. Цена Huawei Smart Screen V5 составляет 2500 долларов.

Лазерные телевизоры Hisense

Компания Hisense является пионером технологических инноваций в области лазерных телевизоров. На выставке CES 2024 этот производитель представил первый в мире лазерный телевизор 8K с экраном Sonic Screen. Это самый большой экран Sonic Screen с акустической площадью 3,4 м2 и 100000+ звуковых единиц. Звук исходит от самого экрана, что обеспечивает непередаваемое иммерсивное погружение, соперничающее с профессиональным кинотеатром. Лазерный экран с подавлением внешнего света легко сворачивается и убирается, когда он не используется. Лазерный телевизор с ультрачерным экраном использует технологию микронаноантибликовой пленки, которая улучшает эффективность утилизации света на 50%, обеспечивая беспрецедентные улучшения в яркости и контрастности дисплея. Для сравнения с ним в павильоне Hisense также был представлен лазерный телевизор Ultra Slim 4K с компактным лазерным двигателем и ультратонким дисплеем толщиной всего 1,57 см. Еще одной заявкой на исключительные яркость и контрастность стал лазерный телевизор с контролем динамической подсветки от Hisense, в котором использована технология яркости Barco.

«Кинотеатр на колесах» от LG

На выставку CES 2024, помимо широкого разнообразия домашних устройств, компания LG впервые привезла автомобиль. Правда, о перспективах серийного производства этой модели производитель пока не говорит. Концепт под названием LG Alpha-able был призван продемонстрировать передовые технологии производителя и является скорее компактным кинотеатром на колесах, чем полноценным автомобилем. У него нет дверей и большей части крыши. Привычной передней панели тоже нет. Вместо нее — один сплошной изогнутый телевизор. Так южнокорейская компания решила продемонстрировать видение будущих бортовых развлекательных систем, которые потребуют инновационных изменений в автомобильных интерьерах.

Samsung Premiere 8K — первый беспроводной 8K-проектор компании

Помимо телевизоров на выставке CES 2024, компания Samsung представила множество различных проекторов. Звездами выставки стали модели Premiere 8K и Premiere 5, предлагающие не только выдающееся качество изображения, но и огромный функционал. Новинки обладают умением превращаться в Smart-TV благодаря функции Smart Hub, предоставляя доступ к разнообразному видеоконтенту, включая Netflix. В дополнение к этому проекторы получили инновационные функции облачного гейминга через Gaming Hub, включая поддержку сервисов NVIDIA GeForce Now, Xbox Cloud Gaming и Utomik. Одной из выдающихся характеристик проекторов является технология Lightwarp, позволяющая им превращать любой объект в комнате в интерактивный сенсорный дисплей. Premiere 8K, кроме того, может действовать как беспроводная колонка или дисплей, используя приставку One Connect Box с Wi-Fi 7 поддержкой для передачи 8K-видео в радиусе 10 м. Аудиофилы оценят встроенный 8.2.2-канальный звук Dolby Atmos мощностью в 100 W, а технология Sound-on-Screen направляет звук в область экрана», обеспечивая более реалистичное восприятие аудио.

Premiere 5, считающийся самым компактным в мире трехлазерным ультракороткофокусным проектором, предлагает автофокусировку, автоматическую настройку цветового баланса и коррекцию трапецеидальных искажений. Все это вмещено в изящный корпус, способный проецировать 100” изображение на расстоянии всего 43 см от стены. Модели Premiere 7 и Premiere 9 не уступают своим собратьям, получив более яркие источники света, новый процессор Quantum 4K для улучшения качества картинки и поддержку технологии Dolby Atmos.