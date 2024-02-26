Lenovo и Motorola представляют Smart Connect для работы с несколькими устройствами

Сегодня Lenovo и Motorola запустили Smart Connect — программное решение, которое объединяет цифровые экосистемы для бесшовной работы с несколькими устройствами.

Технология Smart Connect минимизирует сбои при переключении между совместимыми телефонами, планшетами и ПК за счет бесшовного подключения устройств к основному контуру. Это позволяет пользователям легко переключаться между задачами и поддерживать непрерывный рабочий процесс даже на устройствах с разной операционной системой.

Smart Connect предлагает следующие возможности:

Перекрестный контроль позволяет перемещаться между ПК, планшетом и телефоном с помощью одной клавиатуры и мыши, обеспечивая плавное движение курсора и беспрепятственное управление. При таком сценарии пользователи могут одновременно редактировать документы на ПК Lenovo, просматривать контент с планшета и присутствовать на совещании с коллегами через смартфон. Перекрестный контроль обеспечивает бесперебойную работу в экосистеме устройств.

Свайп по экрану для начала трансляции. Переключаться с одного устройства на другое можно простым свайпом по экрану. Вы можете смотреть видео на планшете и продолжить его трансляцию на ПК с того места, на котором остановились, при помощи жеста смахивания по экрану (свайпа) или начать слушать подкаст на смартфоне Motorola во время пробежки и продолжить его воспроизведение на другом устройстве дома. Свайп по экрану обеспечивает непрерывное воспроизведение любимого контента без неудобных пауз и переключений.

Синхронизация уведомлений: позволяет получать и просматривать сообщения и уведомления на любом устройстве экосистемы, без необходимости переключаться между девайсами и прерывать работу.

Хаб для обмена файлами (Share Hub): с ним легко пересылать файлы и мультимедиа контент между совместимыми устройствами с разными операционными системами. Share Hub позволяет беспрепятственно получать доступ к большим файлам и обмениваться ими на всех подключенных устройствах, экономя место в хранилище. Независимо от того, редактируете ли вы видео для TikTok на ПК или делитесь файлами групповых проектов, Share Hub упростит эту задачу и обеспечит эффективное хранение данных.

Интеллектуальный буфер обмена: избавит от необходимости использовать электронную почту или приложения обмена сообщениями для копирования текста или изображений на другое устройство. Благодаря интеллектуальному буферу обмена копировать и вставлять ваши файлы на телефон, компьютер или планшет легко, как если бы вы работали на одном устройстве.

Защищенная точка доступа в интернет: используйте ваш телефон для быстрого и безопасного подключения к интернету планшета или ПК без необходимости ввода пароля.

Веб-камера. Воспользуйтесь преимуществами камер высокого разрешения вашего смартфона для проведения видеозвонков или прямых трансляций, подключив его в качестве веб-камеры. Переключите видеовызов со своего телефона на большой экран телевизора для наиболее комфортной и эффективной работы в режиме удаленного офиса.

Больше места для работы и развлечений: транслируйте видео, играйте в игры, запускайте мобильные приложения с вашего смартфона Motorola на смарт-ТВ.

Приложение Smart Connect будет доступно на любом ПК Lenovo под управлением Windows 10 или более поздней версии через Microsoft Store, а также на некоторых планшетах Lenovo и устройствах Motorola через Google Play Store.