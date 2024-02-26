Motorola объявляет о том, что стекло Corning Gorilla Glass будет использоваться во всем ассортименте смартфонов

Motorola объявляет, что весь портфель устройств Motorola 2024 года будет оснащен стеклом Corning Gorilla Glass, начиная со второй половины этого года.

Gorilla Glass — это инновационная технология стекла, которой доверяют ведущие производители смартфонов по всему миру. Она обеспечивает исключительную устойчивость к падениям и царапинам, сохраняя при этом высокую чувствительность отклика сенсорного экрана и незабываемый клиентский опыт.

Стекло Gorilla Glass было разработано компанией Corning Incorporated, одним из ведущих мировых новаторов в области материаловедения. Многие смартфоны Motorola уже оснащены стеклом Gorilla Glass, и сегодняшний анонс еще раз подчеркивает стремление Motorola предоставлять высококачественные продукты, разработанные с использованием передовых материалов и технологий. Это партнерство является продолжением сотрудничества Lenovo и Corning, в рамках которого стекло Gorilla Glass используется на некоторых ноутбуках и планшетах компании.