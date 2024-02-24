Sony выпустила новую версию робота-щенка Aibo

Компания Sony Electronics выпустила обновленную версию робота-щенка Aibo. Ограниченная партия Aibo Espresso Edition уже доступна для покупки в США напрямую у производителя. Впервые Sony представила Aibo Espresso Edition на японском рынке в конце 2023 года. Предназначенное для домашнего использования устройство получило несколько необычных особенностей.

Aibo Espresso Edition имеет четыре цветовых решения. Роботов-щенков поставляют в комплекте с трехлетним планом AI Cloud Plan, специальной зарядной станцией и игривым розовым мячом для развлечений. Благодаря AI Cloud Plan, Aibo способен развивать свои уникальные характеристики и поведение, обучаясь через взаимодействие с хозяином. Эта технология позволяет псу распознавать лица и запоминать предпочтения своего владельца, делая общение с ним все более личным и уникальным.

С подпиской обладатели робота также получат возможность обновлять программное обеспечение Aibo, обучать его новым командам и поведенческим моделям. По истечении срока бесплатного использования AI Cloud Plan владельцам предложат перейти на платный доступ к cloud-сервисам. Для полного контроля и общения с Aibo вне дома, Sony предлагает приложение My aibo, которое открывает возможности виртуального взаимодействия, включая кормление, игру и обучение роботизированного друга новым трюкам.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Aibo Espresso Edition доступен для приобретения на сайте Sony по цене $2900.