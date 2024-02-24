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24 февраля, 2024
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rSIM — новый формат SIM-карты с поддержкой двух операторов связи

rSIM

Компания Deutsche Telekom и шведский оператор Tele2 представили новую технологию rSIM (resilient SIM). Это новый формат SIM-карты, который позволяет использовать сразу два номера разных операторов в одной карте. Новое решение поддерживается как кнопочными телефонами, так и более продвинутыми смартфонами.

«rSIM — первая в мире по-настоящему устойчивая и интеллектуальная SIM-карта. Она не зависит от устройства и постоянно следит за подключением. Если соединение потеряно, rSIM использует запатентованную технологию для активного переключения профилей, чтобы максимизировать время безотказной работы и минимизировать время простоя», — говорится в пресс-релизе на сайте rSIM.

Отмечается, что технология будет особенно востребована для устройств IoT, которым требуется постоянное соединение с сетью, также rSIM найдет свое применение в системах умного города и промышленной автоматизации.

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