Сборник ремастеров трилогии Tomb Raider вышел на ПК и консолях

Crystal Dynamics и Aspyr выпустили сборник Tomb Raider I-III Remastered, включающий ремастеры первых трех игр легендарной серии для ПК, PlayStation, Nintendo Switch и Xbox. Заявлена полная совместимость со Steam Deck.

В состав Tomb Raider I-III Remastered входят не только обновленные версии самих игр, но и дополнения The Unfinished Business, The Gold Mask и The Lost Artifact.



Разработчики поработали над текстурами, освещением, также есть и другие улучшения. Геймплей игр остался актуальным и интересным. Список трофеев из трилогии огромный — в первой части — 100, во второй — 90 и в третьей — 82.