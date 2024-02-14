Взлом аккаунтов и назойливые сообщения: четверть людей сталкивались с цифровой слежкой со стороны романтических партнёров

Почти каждый четвёртый (23%) участник глобального опроса* Kaspersky сталкивался с той или иной формой преследования в онлайне со стороны нового романтического партнёра.

Например, 16% респондентов получали неприятные или навязчивые электронные письма или сообщения, ещё 13% рассказали, что их фотографировали или снимали на видео без разрешения. По 10% респондентов отметили, что партнёр отслеживал местоположение либо взламывал аккаунты в соцсетях или электронную почту. Ещё 7% рассказали, что на их устройства без их согласия было установлено сталкерское ПО, то есть коммерческие программы, которые часто используются для скрытого наблюдения и вторжения в частную жизнь человека, в том числе инициаторами домашнего насилия.

В то же время более трети людей (34%) считают приемлемым вбивать имя в поисковиках или искать страницы в соцсетях человека, с которым только начались романтические отношения. По результатам опроса, 41% делали так, когда начинали с кем-то встречаться. С точки зрения экспертов по кибербезопасности, такая форма цифрового анализа являются здравым подходом, позволяющим снизить возможные риски неприятных последствий при общении с новым романтическим партнёром.

«С развитием интернета всё больше сфер нашей жизни переходит в онлайн, в том числе и знакомства. Для многих этот вариант стал даже более предпочтительным, подобные сервисы дают возможность расширить круг общения. Однако стоит помнить о рисках. В частности, пользователи могут стать более уязвимыми, если будут делиться большим объёмом личной информации с незнакомцами. Вот почему мы рекомендуем тщательно взвешивать все за и против, прежде чем откровенничать в сети. Стоит заранее обдумать, как это может использоваться против вас, и критически относиться к сомнительным просьбам новых знакомых срочно перевести деньги или перейти по ссылке на подозрительный сайт», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.

Чтобы защититься от онлайн-слежки, «Лаборатория Касперского» рекомендует:

использовать сложные, уникальные пароли для своих аккаунтов, разные для каждого, и не сообщать их никому;

критически относиться к сообщениям от незнакомцев в сети, в случае любых подозрений сразу прекращать диалог;

по возможности предоставлять сервисам онлайн-знакомств и другим приложениям доступ только к тем данным, без которых оно не может функционировать;

не сообщать в переписках много информации о себе, например свой адрес, место работы, не присылать фотографии и видео личного характера. Назначать встречу лучше так, чтобы она проходила в общественном месте, которое находится далеко от вашего постоянного места проживания или работы. Также не стоит разрешать малознакомым людям провожать вас до дома или сообщать им свой адрес для вызова такси.

«Лаборатория Касперского» ведёт активную борьбу со сталкерским ПО. Например, компания первой в отрасли предложила использовать функцию оповещения об обнаружении на устройстве коммерческого ПО с описанием возможных рисков — на данный момент она реализована в решении Kaspersky для устройств на Android. Также «Лаборатория Касперского» — один из учредителей Коалиции по борьбе со сталкерским ПО (Coalition Against Stalkerware), которую, в частности, поддерживает Интерпол. Помимо этого, специально для некоммерческих организаций, помогающих жертвам домашнего насилия, эксперты Глобального центра исследований и анализа угроз (GReAT) «Лаборатории Касперского» разработали бесплатную утилиту TinyCheck c открытым исходным кодом для борьбы с цифровой слежкой.

* Опрос проводился Arlington Research по заказу «Лаборатории Касперского» в январе 2024 года. В нём приняла участие 21 тысяча респондентов из разных стран.