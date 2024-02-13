Решения «Лаборатории Касперского» получили наивысшие оценки по результатам теста SE Labs

Решения Kaspersky Security для бизнеса, Kaspersky Small Office Security и Kaspersky Plus получили максимальные оценки по итогам независимого тестирования компании SE Labs в четвёртом квартале 2023 года. Всем трём продуктам был присвоен наивысший рейтинг ААА.

В ходе тестирования использовались сценарии, приближенные к реальным атакам злоумышленников. Оценивалась эффективность решений в предотвращении и обнаружении угроз, а также в смягчении последствий атак. Все три решения «Лаборатории Касперского» получили максимальные баллы по показателям Protection Accuracy Rating (точность обнаружения и защиты) и Legitimate Accuracy Rating (количество ложноположительных срабатываний). Это означает, что они выявили и заблокировали все угрозы, помешав скомпрометировать тестовую систему. При этом решения точно определили легитимные приложения и URL-адреса и не произвели ни одного ложного срабатывания.

В итоге защитные решения набрали максимальное количество баллов по общему показателю Total Accuracy Rating, показав 100%-ную эффективность против вредоносного ПО и заняв первые места в категориях «Защита крупного бизнеса» (Enterprise), «Защита малого бизнеса» (Small Business), «Защита отдельных пользователей» (Home).

«Атаки вредоносного ПО остаются одним из самых распространённых типов киберугроз в мире, их количество и уровень сложности продолжает расти. Однако защитные решения тоже совершенствуются, поэтому злоумышленники ищут новые способы обойти их. Чтобы успешно противодействовать атакующим, разработчики защитных решений исследуют новые угрозы, а также замеряют эффективность технологий детектирования, защиты и реагирования и постоянно их совершенствуют. С этой целью „Лаборатория Касперского” уже много лет участвует в тестированиях SE Labs. Мы гордимся тем, что наши продукты вновь подтвердили абсолютную эффективность защиты и готовность противостоять самым актуальным угрозам», — комментирует Владимир Кусков, руководитель лаборатории исследования киберугроз в «Лаборатории Касперского».

«Мы постоянно обновляем тестовые сценарии атак с учётом появления новых киберугроз. В ходе тестирования мы проверяем, насколько эффективно работают решения и соответствуют ли они актуальным вызовам. Это помогает вендорам улучшать их продукты, а пользователям — выбирать самые надёжные решения для защиты бизнеса или домашних устройств. „Лаборатория Касперского” завершила очередной год тестов с отличными результатами, показав 100%-ую эффективность против вредоносного ПО. Для нас ценно, что компания участвует в наших тестированиях. Так держать!» — комментирует Саймон Эдвардс, основатель и глава SE Labs.

«Лаборатория Касперского» регулярно участвует в ежеквартальных тестированиях SE Labs. По итогам четырёх квартальных тестов 2023 года решения Kaspersky Security для бизнеса и Kaspersky Small Office Security получили максимальные оценки по показателю Total Accuracy Rating в трёх исследованиях из четырёх, а Kaspersky Plus — во всех четырёх.

Узнать больше о решениях «Лаборатории Касперского» можно на страницах Kaspersky Security для бизнеса, Kaspersky Small Office Security и Kaspersky Plus.