Руфат Гаджиалибеков: «Основная задача, над реализацией которой мы работаем, — это формирование единой экосистемы медицинских данных»

В начале этого года Министерство здравоохранения Азербайджана провело презентацию проекта «Цифровизация фармацевтического сектора в рамках трансформации системы здравоохранения», в рамках которой была представлена система «Электронный рецепт» и соответствующее мобильное приложение. Цифровизация сферы здравоохранения жизненно необходима, поэтому действия, предпринимаемые министерством в этом направлении, представляют собой последовательность верных шагов. Они направлены на повышение эффективности и действенности оказания медицинской помощи, предоставление медицинских услуг за счет применения инновационных подходов, а также расширение возможностей цифровых инструментов. Более подробно об этапах, сопровождающих эти процессы, мы поговорили с советником министра здравоохранения Руфатом Гаджиалибековым.

— Для начала давайте разъясним нашим читателям, что означает такое понятие, как «Цифровое здравоохранение»?

— Формально термин «Цифровое здравоохранение» подразумевает применение цифровых технологий в отрасли здравоохранения, обеспечивающих сбор медицинских данных, необходимых для анализа и оценки качества здоровья населения как в индивидуальном аспекте, так и в масштабе населения страны. Целью цифрового здравоохранения является объединение медицинских данных в рамках единого цифрового контура в сфере здравоохранения и извлечение из этих данных полезной информации, анализ которой позволит обеспечить высокий уровень качества медицинских услуг и заботу о здоровье населения, эффективное управление инфраструктурными активами, а также стратегическое планирование отрасли здравоохранения.

— Какими были первые шаги Министерства здравоохранения по внедрению цифровой медицины?

— Первые шаги по цифровизации в здравоохранении начали осуществляться в 2006 году и были обусловлены требованиями того времени. Это — и создание первой IТ-инфраструктуры, и запуск первых цифровых медицинских реестров, таких как карточка здоровья граждан, система регистрации медицинского персонала по стране, внедрение электронных сервисов, включающих регистр определения инвалидности и многие другие. Хочу отметить, что за предыдущие годы специалистами Центра информатизации здравоохранения был проделан огромный труд в сфере цифровизации отрасли. На сегодняшний день в Единой Информационной Системе Министерства здравоохранения функционирует 20 электронных систем, включающих более 70 программных модулей, многие из которых были созданы специалистами Центра информатизации министерства.

— Что изменилось в требованиях к цифровому здравоохранению в современном мире и какие задачи вы считаете приоритетными для отрасли?

— В первую очередь выросла роль медицинских данных, которые являются основой для анализа состояния здоровья граждан. Анализ медицинских данных граждан, накапливаемых в течение всего жизненного цикла, позволяет лучше понять причину заболевания, поставить уточненный диагноз и обеспечить наиболее правильное лечение. В сфере радиологии данные и алгоритмы искусственного интеллекта являются незаменимым инструментом диагностирования заболеваний на самой ранней стадии. Кроме того, анализ больших данных позволяет выстраивать модели управления отраслью здравоохранения с приоритетом, направленным на рост качества предоставляемых услуг, оптимизации процессов и отраслевых затрат, предотвращения распространения пандемий, а также улучшения качества здоровья и продолжительности жизни граждан. Этот фундаментальный технологический подход используется в современной практике здравоохранения развитых странах мира.

Цифровизация находится в ежедневной повестке высшего руководства Министерства здравоохранения как один из приоритетов отраслевой трансформации. Цифровизация позволит закрепить прогресс в сфере медицины, создавая прочную основу для медицинских достижений, последовательного и запланированного развития медицины в стране в последующие годы.

В стратегии цифрового здравоохранения, подготовленной в рамках рабочей группы «Центра трансформации здравоохранения» соответствующим указом президента, все приоритеты направлены на заботу о здоровье граждан и обеспечение цифровой экосистемы, позволяющей достичь этой цели эффективно и в кратчайшие сроки. Основная задача, над реализацией которой мы работаем, — это формирование единой экосистемы медицинских данных, объединяющей все медицинские учреждения страны, обеспечение беспрерывного доступа к этим данным со стороны медицинского персонала и, что самое главное, встраивание медицинских данных в процесс принятия решений о диагностировании заболеваний и назначении наиболее эффективных методов лечения со стороны врачебного персонала.

Ключевым источником данных будет являться реестр под названием «Медицинский цифровой двойник гражданина», в котором будет отражена вся информация о здоровье граждан с момента рождения и до момента смерти. Или же, если посмотреть еще шире, можно сказать, что информация будет охватывать период идентификации факта беременности во время обращения матери в медицинское учреждение до момента трансплантологии органов, в случае если гражданин дал согласие стать донором после смерти. Такая информация, накапливаемая в данном реестре на протяжении всего жизненного цикла, как медицинские истории, диагнозы, методы лечения, результаты анализов, радиологии, назначения рецептов и другие, включая анамнестическую историю о генетической предрасположенности к заболеваниям, станет ключевым инструментом для углубленного анализа со стороны врачей причин заболевания и, как следствие, позволит уточнить диагноз и обеспечить наиболее эффективные методы лечения. Накапливаемые медицинские данные станут основой для макроанализа состояния здоровья населения в масштабах всей страны, понимания востребованности и удовлетворенности качеством медицинских услуг, планирования развития требуемой инфраструктуры в здравоохранении, применения эффективных экономических моделей, включая страхование, развития кадрового потенциала и соответственно гибкого планирования развития отрасли и реализации приоритетных для государства задач в здравоохранении.

— За последнее время министерство анонсировало создание новых цифровых платформ. Можете выделить какие-либо из них по значимости?

— Если вы спрашиваете о значимых внедрениях, то я не могу не затронуть электронную систему отслеживания обращений, разработанную для call-центра оказания психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов при Министерстве здравоохранения Азербайджана. Этот социально значимая инициатива государства по заботе о людях, пожертвовавших своими жизнями и здоровьем в борьбе за суверенитет и территориальную целостность нашей страны. Данная электронная система позволяет в рамках единого цифрового контура и в режиме реального времени обрабатывать и отслеживать статус исполнения обращений граждан, перенаправлять их на исполнение в соответствующие медицинские учреждения Министерства здравоохранения или, в соответствии с тематикой обращения, в другие государственные структуры, имеющие доступ к данной системе, как, Министерство труда и социальной защиты Азербайджана, Государственное агентство обязательного медицинского страхования, Ассоциация по управлению медицинскими территориальными единицами и Фонд «YAŞAT».

Наряду с ежедневными обращениями со стороны граждан, сотрудники call-центра проактивно обзванивают ветеранов войны и членов семей шехидов, выясняя возможные потребности и текущие проблемы, которые при необходимости регистрируются в системе и решаются совместно с государственными структурами-участниками системы. С апреля 2023 года и по сегодняшний день сотрудниками call-центра произведено более 50 тысяч звонков. Тысячам граждан оказана необходимая как медицинская помощь, так и помощь в решении социальных вопросов со стороны сторонних структур, имеющих доступ к данной системе обращений.

— Расскажите поподробнее про анонсированную в начале года систему «Электронный рецепт».

— Создание системы «Электронный рецепт» было поручено Министерству здравоохранения в рамках «Стратегической дорожной карты относительно развития телекоммуникационных и информационных технологий в Азербайджанской Республике» с целью обеспечения эффективности регулирования в фармацевтической отрасли. Созданная система является единым реестром регистрации и управления рецептами по рецептурным препаратам, выписанным гражданам в государственных и частных медицинских учреждениях Азербайджана. Воспользоваться системой «Электронный рецепт» могут все граждане, получающие услуги по обязательному медицинскому страхованию, граждане, относящиеся к льготной категории, а также граждане, получающие услуги по частному медицинскому страхованию, и незастрахованные граждане.

Очень дружественный и интуитивный интерфейс данного решения, доступный как на персональных компьютерах, так и мобильных устройствах, позволяет врачу выписывать рецепты на основании международной классификации болезней и лекарственных средств, официально зарегистрированной в стране. Гражданин же в своем интерфейсе будет видеть все выписанные ему рецепты в простой структурированной и читабельной форме. Скачать мобильное приложение можно на сайте reseptim.az и в магазинах приложений AppStore и Google Play. Система позволяет выписывать рецепты, основываясь на активном веществе, что дает покупателю свободу выбора при приобретении лекарственных средств. В будущем интеграция данного реестра с реестром контроля за движением лекарственных средств, а также его интеграцией с базой данных кассовых аппаратов позволят усилить контроль за операциями, осуществляемыми при реализации лекарственных средств, включая предотвращение распространения поддельных и незарегистрированных препаратов.

Также данный реестр является источником медицинской информации граждан, который впоследствии будет объединен с системой «Медицинский цифровой двойник гражданина» для обеспечения целостности медицинских данных гражданина в его цифровом профиле. Также я хочу отметить, что система «Электронный рецепт» является одной из главных инициатив на пути повышения качества медицинской помощи и цифровизации здравоохранения страны. И очень примечательно, что мы реализовали данный проект на раннем этапе трансформации здравоохранения.

— Цифровизация медицины, кроме управления системой здравоохранения, также подразумевает трансформацию практической деятельности врачей на местах и поднятие уровня цифровой компетенции самих врачей. Как реализуются эти процессы?

— Для реализации данной задачи со стороны соответствующего отдела Центра информатизации здравоохранения при внедрении новых электронных систем проводятся очные или онлайн обучающие курсы. Распространяются обучающие видеоматериалы, рассылаются регламенты использования электронных систем. Следует отметить, что процесс обучения налажен годами и практика показывает, что в течение двух месяцев можно обеспечить обучение по различным системам соответствующего медицинского персонала страны.

В «Национальной стратегии цифрового здравоохранения на 2024-2028 годы» предусмотрены активности по внедрению обучающего контента применения цифровых навыков в медицине. Преддипломное обучение будет также обеспечено в Азербайджанском медицинском университете и колледжах, для чего будут разработаны соответствующий контент и куррикулумы. Обучение действующего медицинского персонала возможно проводить при Институте повышения квалификации медицинского персонала, а также ресурсами соответствующего отдела Центра информатизации здравоохранения.

— Есть ли у министерства планы по реализации такого новшества, как телемедицина?

— Безусловно, да, и мы даже реализовали пилотный проект на базе двух медицинских научно-исследовательских институтов для того, чтобы определить наиболее перспективные сценарии телемедицины для нашего здравоохранения. Результат пилота показал эффективность применения телемедицины в уменьшении притока граждан при первичном обращении в медицинское учреждение, когда необходимо всего лишь получить первичную консультацию или согласовать шаги, которые не требуют очного визита. Далее позитивный эффект услуг телемедицины проявился в процессе расшифровки медицинских анализов граждан, для чего гражданам опять-таки не пришлось совершать повторный визит в медицинское учреждение за должными пояснениями. Это первые и очевидные выгоды применения телемедицины, которые выражаются в снижении нагрузки на административные субъекты медицины, увеличении адресной помощи населению со стороны врачей, сокращении времени и финансовых затрат на посещение медицинских учреждений гражданами. А если учитывать, что многие граждане приезжают в Баку из регионов, то это очень существенный фактор, который к тому же снижает выбросы углекислого газа, связанные с логистикой, что является одной из актуальных проблем, влияющих на глобальное изменение климата.

Сейчас мы также планируем изучить сценарии удаленного наблюдения за пациентами посредством телемедицины, что поможет определить востребованность сценариев при внедрении данного сервиса в систему здравоохранения страны. Помимо этого, внедрение данного вида сервиса требует соответствующего законодательства, над чем нам еще предстоит поработать совместно с определенными государственными регуляторами и структурами, вовлеченными в процесс.

— Что пока не получается реализовать в цифровой медицине и какие шаги вы собираетесь предпринять, чтобы выйти на новый уровень?

— За последние 2 года мы проделали огромную работу от разработки «Национальной стратегии цифрового здравоохранения на 2024-2028 годы» до масштабной реализации ряда технологических проектов в масштабах всей страны. В их число входят системы «Электронный рецепт», «Мониторинг и учета лекарственных средств», «Электронный бюллетень», «Электронный эпикриз» и другие, а также электронная система отслеживания обращений в рамках оказания психологической помощи и медицинской реабилитации ветеранам войны и семьям шехидов. Когда знаешь, что нужно делать и как, то все сложности преодолимы. Уверен, что последовательная реализация стратегии цифровизации здравоохранения даст очевидные преимущества применения технологий в этой отрасли в первую очередь ее сотрудникам. Именно это позволит вывести медицину в Азербайджане на принципиально новый уровень.