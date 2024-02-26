Qualcomm представил 5G-модем Snapdragon X80 с поддержкой ИИ и спутниковой связи

Компания Qualcomm представила на выставке MWC 2024 5G-модем Snapdragon X80 с алгоритмами искусственного интеллекта и поддержкой спутниковой связи. Кроме того, был представлен чип FastConnect 7900 для повышения скорости доступа в сети.

Модем получил выделенный ИИ-процессор с тензорным ускорителем, который обеспечивает высокую скорость передачи данных, большую площадь покрытия мобильных сетей, высокую энергоэффективность и минимальные задержки. Производитель заявляет о снижении энергопотребления на 10% при подключении к сетям миллиметрового диапазона (mmWave) и повышении точности определения местоположения на 30%.

Snapdragon X80 – это первый 5G-модем с полноценной поддержкой спутниковой связи в узкополосных диапазонах (NB NTN). Это означает, что в ближайшее время смартфонов со спутниковой связью станет еще больше. Скорость входящего подключения останется 10 Гбит/с, а исходящего увеличится до 3,5 Гбит/с. Первые флагманские процессоры с 5G-модемом Qualcomm Snapdragon X80 появятся во втором полугодии этого года.

Qualcomm также представил платформу FastConnect 7900 – чип на техпроцессе 6 нм с поддержкой стандартов Wi-Fi, Bluetooth и UWB. Модуль предложит улучшенное обнаружение, подключение и управление устройствами. Он поддерживает новейший стандарт Wi-Fi 7 с пиковой скоростью до 5,8 Гбит/с, а также Bluetooth 5.4 с пространственным звуком и ANT+. Поддерживаются технологии Qualcomm XPAN и Snapdragon Sound для потоковой трансляции звука на высокой скорости через Wi-Fi, и стандарт HBS для переключения между устройствами и аксессуарами с низкой задержкой. Устройства с модулем FastConnect 7900 также выйдут во второй половине 2024 года.