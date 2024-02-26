Представлен «умный» робопес Tecno Dynamic 1

На MWC 2024 компания Tecno представила роботизированную собаку Dynamic 1, которая по внешнему виду похожа на немецкую овчарку. Машина оснащена передовыми алгоритмами и датчиками, которые позволяют ей выполнять действия и понимать команды. Производитель позиционирует свой продукт, как «новые возможности взаимодействия между людьми и машинами».

Dynamic 1 оборудован системой движения с крутящим моментом 45 Н⋅м/кг и охлаждением коленных суставов, что позволяет роботу подниматься по лестнице, давать лапу и выполнять другие команды. С помощью четырех AI-микрофонов Dynamic 1 может распознавать голос пользователя. Управлять роботом можно через мобильное приложение или при помощи пульта ДУ.

Робопес оснащен технологией AI HyperSense Fusion, обеспечивающей плавные и естественные движения. С помощью камеры Intel RealSense D430, а также инфракрасных и оптических датчиков Dynamic 1 может ориентироваться в пространстве, а 8-ядерный процессор ARM позволяет ему быстро вставать после падений и развивать скорость до 3,7 м/с.

Dynamic 1 получил 64 Gb встроенной флеш-памяти и возможность подключения через Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, есть функциональная подсветка. Аккумулятор модульный и имеет емкость 15 000 мАч, обеспечивается до 90 минут автономной работы.

Tecno не сообщила, когда и по какой цене может выпустить робота в продажу. В компании отметили, что в первую очередь хотели продемонстрировать свои возможности в робототехнике.