Lenovo на MWC ’24 представила Edge AI-решения для ускорения цифровой трансформации телекоммуникационных компаний

На выставке MWC 2024 компания Lenovo представила новое поколение интегрированных ИИ-решений для периферийных вычислений, для телекоммуникационных компаний, которые помогут предприятиям выйти за пределы локальных центров обработки данных и начать анализировать огромные массивы данных на периферии. Такие решения способствуют расширению возможностей использования ИИ-приложений и снижению энергопотребления. Анонсированные инновации являются частью комплексного портфеля гибридных ИИ-решений Lenovo для упрощения процессов цифровой трансформации компаний и отраслей. Сотрудничество c лидерами телеком-индустрии позволяет Lenovo привлекать новых клиентов и, с помощью совместных с операторами решений, предоставлять заказчикам возможности ИИ-технологии для работы с данными в режиме реального времени там, где они создаются.

Инновации в сетях, облачной инфраструктуре и периферийных вычислениях имеют решающее значение для современной цифровой экономики, чтобы поддерживать дальнейшее стремительное развитие телекоммуникационной индустрии и обеспечить развертывание технологии 5G и будущее на основе искусственного интеллекта. Периферийные вычисления позволяют компаниям анализировать данные в режиме реального времени, а значит, быстрее получать полезную информацию для принятия решений и более эффективного оказания услуг.

Масштабирование ИИ на периферии

Для поддержки больших объемов вычислений на периферии Lenovo представляет линейку новых интегрированных ИИ-решений для телекоммуникационных компаний:

Мультиоблачная архитектура для периферийных вычислений, совместное решение с Telefonica . Она упрощает работу с данными на городских улицах в широком спектре сценариев использования ИИ и решает задачи критически важных приложений для умных городов, таких как видеоаналитика и компьютерное зрение для обнаружения дыма и огня, обеспечения общественной безопасности и сокращения времени реагирования на чрезвычайные ситуации. Telefonica, используя собственное телекоммуникационное облако с линейкой серверов Lenovo ThinkEdge и технологией Motorola push-to-talk, представляет концепцию мультиоблачных вычислений на периферии, искусственного интеллекта и компьютерного зрения для предупреждения служб экстренного реагирования о потенциальных угрозах. Данное решение управляет всей экосистемой от периферии до облака, органично объединяя инфраструктуру, возможности подключения и приложения для надежной поддержки общественной безопасности и улучшения реагирования на чрезвычайные ситуации с помощью ИИ в режиме реального времени.

Она упрощает работу с данными на городских улицах в широком спектре сценариев использования ИИ и решает задачи критически важных приложений для умных городов, таких как видеоаналитика и компьютерное зрение для обнаружения дыма и огня, обеспечения общественной безопасности и сокращения времени реагирования на чрезвычайные ситуации. Telefonica, используя собственное телекоммуникационное облако с линейкой серверов Lenovo ThinkEdge и технологией Motorola push-to-talk, представляет концепцию мультиоблачных вычислений на периферии, искусственного интеллекта и компьютерного зрения для предупреждения служб экстренного реагирования о потенциальных угрозах. Данное решение управляет всей экосистемой от периферии до облака, органично объединяя инфраструктуру, возможности подключения и приложения для надежной поддержки общественной безопасности и улучшения реагирования на чрезвычайные ситуации с помощью ИИ в режиме реального времени. Партнерство Orange Group и Lenovo помогает обеспечивать высокую производительность, доступность и энергоэффективность телекоммуникационных и облачных услуг для клиентов по всему миру. Компании продлевают партнерство еще на три года и объявляют о запуске центра валидации Sylva для проектов периферийных вычислений в телеком отрасли. Программа будет охватывать области, критически важные для телеком-инфраструктуры будущего, включая поддержку операционной эффективности, новые открытые каналы связи и автоматизацию. Так совместными усилиями Orange и Lenovo будут помогать мировым телеком-операторам поддерживать устойчивое развитие и совершенствовать услуги и сервисы.

помогает обеспечивать высокую производительность, доступность и энергоэффективность телекоммуникационных и облачных услуг для клиентов по всему миру. Компании продлевают партнерство еще на три года и объявляют о запуске центра валидации Sylva для проектов периферийных вычислений в телеком отрасли. Программа будет охватывать области, критически важные для телеком-инфраструктуры будущего, включая поддержку операционной эффективности, новые открытые каналы связи и автоматизацию. Так совместными усилиями Orange и Lenovo будут помогать мировым телеком-операторам поддерживать устойчивое развитие и совершенствовать услуги и сервисы. Совместно разработанное решение для развертывания и оркестрации Open RAN на базе Lenovo ThinkEdge SE455 V3 демонстрирует возможность облачного, программно-определяемого сетевого подхода, который ускоряет современные телекоммуникации и способствует сокращению времени внедрения новых функций в телеком сетях. Сервер Lenovo ThinkEdge SE455 V3 демонстрирует снижение совокупной стоимости владения на периферии, недосягаемую ранее энергоэффективность с удвоенным количеством оркестрируемых рабочих нагрузок на сокет и более чем 50-процентное снижение общего энергопотребления ORAN по результатам тестирования сторонних производителей.

на базе Lenovo ThinkEdge SE455 V3 демонстрирует возможность облачного, программно-определяемого сетевого подхода, который ускоряет современные телекоммуникации и способствует сокращению времени внедрения новых функций в телеком сетях. Сервер Lenovo ThinkEdge SE455 V3 демонстрирует снижение совокупной стоимости владения на периферии, недосягаемую ранее энергоэффективность с удвоенным количеством оркестрируемых рабочих нагрузок на сокет и более чем 50-процентное снижение общего энергопотребления ORAN по результатам тестирования сторонних производителей. Инфраструктурные решения для поддержки и оптимизации облачных сервисов. По данным тестирования Orange Business инфраструктурные решения Lenovo снижают потребление энергии облачными сервисами оператора более чем на 25%, обеспечивая клиентам Orange Business высокую производительность, доступность и энергоэффективность.

По данным тестирования Orange Business инфраструктурные решения Lenovo снижают потребление энергии облачными сервисами оператора более чем на 25%, обеспечивая клиентам Orange Business высокую производительность, доступность и энергоэффективность. Переход на облачную голосовую телефонию для Deutsche Telekom — этот проект IMS нового поколения объединяет Lenovo и широкую экосистему отраслевых партнеров. Благодаря облачным технологиям и автоматизации новые функции голосовой сети могут быть внедрены буквально в один клик. Трансформация охватывает более семнадцати миллионов подключений абонентов.

— этот проект IMS нового поколения объединяет Lenovo и широкую экосистему отраслевых партнеров. Благодаря облачным технологиям и автоматизации новые функции голосовой сети могут быть внедрены буквально в один клик. Трансформация охватывает более семнадцати миллионов подключений абонентов. Платформа Intel Edge с Lenovo ThinkEdge позволяет предприятиям разрабатывать, развертывать, запускать периферийные приложения в любом масштабе и легко управлять ими. Использование преимуществ Lenovo ThinkEdge SE350 V2, SE360 V2 и SE450 помогает устранить ключевые барьеры на пути внедрения ИИ во всех вертикалях и включает в себя опыт Intel, полученный в ходе реализации более чем 90 000 проектов. Intel Edge обеспечивает встроенную оптимизацию для простого обучения моделей ИИ, что позволяет компаниям создавать и масштабировать рабочие нагрузки ИИ для конкретных отраслей. С помощью ПО Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) за считанные минуты с ПК, смартфона или планшета разработчики могут развертывать приложения ИИ на периферии по всему миру. Все вместе позволяет компаниям ускорить масштабирование рабочих нагрузок ИИ на периферии и снизить совокупную стоимость владения.

позволяет предприятиям разрабатывать, развертывать, запускать периферийные приложения в любом масштабе и легко управлять ими. Использование преимуществ Lenovo ThinkEdge SE350 V2, SE360 V2 и SE450 помогает устранить ключевые барьеры на пути внедрения ИИ во всех вертикалях и включает в себя опыт Intel, полученный в ходе реализации более чем 90 000 проектов. Intel Edge обеспечивает встроенную оптимизацию для простого обучения моделей ИИ, что позволяет компаниям создавать и масштабировать рабочие нагрузки ИИ для конкретных отраслей. С помощью ПО Lenovo Open Cloud Automation (LOC-A) за считанные минуты с ПК, смартфона или планшета разработчики могут развертывать приложения ИИ на периферии по всему миру. Все вместе позволяет компаниям ускорить масштабирование рабочих нагрузок ИИ на периферии и снизить совокупную стоимость владения. Совместное решение Lenovo и Rakuten на базе облачной платформы Rakuten Cloud Native Platform помогает развертывать приложения на периферии и управлять ими, оптимизируя и снижая эксплуатационные расходы. Это решение обеспечивает высокую производительность для безопасной автоматизации серьезных рабочих нагрузок на периферии с возможностью отслеживания состояния систем и приложений, таких как компьютерное зрение, голосовой ИИ и генеративный ИИ.

Доступность и поддержка

Для всего портфеля периферийных серверов Lenovo и систем хранения данных с поддержкой ИИ доступны пакеты профессиональных услуг и сервисов Lenovo AI. С их помощью клиенты могут ускорить внедрение ИИ на каждом из этапов: от концепции до запуска в эксплуатацию; управлять объемами данных для высокопроизводительных рабочих нагрузок с возможностью их оплаты по мере использования. Комплексная экосистема AI Innovators открывает организациям доступ к ИИ-решениям от более чем 50 ISV партнеров, что позволяет быстрее развертывать и использовать передовые возможности ИИ: генеративный и голосовой ИИ, компьютерное зрение, виртуальных помощников.

Узнать больше об экосистеме решений для периферийных вычислений Lenovo Edge в телекоме и о доступных примерах их внедрения можно на сайте www.Lenovo.com/Telco.