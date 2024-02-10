10 студентов получили звание «Стипендиат Azercell»

Лидирующий мобильный оператор провел встречу с победителями программы «Студенческая стипендия 2024». Десяти студентам, успешно прошедшим трехэтапный отбор, компания выделила ежемесячную стипендию в размере 300 AZN до окончания их обучения. В дополнение к этому Azercell также предоставит победителям и другие возможности для личностного развития.

Отметим, что прием заявок на программу «Студенческая стипендия» был объявлен в октябре прошлого года и продолжался в течение месяца. В этот период специалисты департамента Управления Человеческим Капиталом Azercell провели ряд встреч со студентами и преподавателями региональных вузов, предоставив подробную информацию о действующей программе.

В этом году программа охватила студентов последних двух курсов бакалавриата, получающих образование в таких областях, как информационные технологии, кибербезопасность, бизнес-аналитика, наука о данных и маркетинг.

Всего для участия в программе было подано более 600 заявок. 100 студентов, соответствовавших первоначальным требованиям, были приглашены на следующий этап отбора. На втором этапе оценка знаний студентов проводилась на базе различных заданий. Студенты, успешно прошедшие этот этап, получили возможность принять участие в очных собеседованиях.

Отметим, что программой «Студенческая стипендия», действующей с 2009 года, воспользовалось около 300 студентов, проходящих обучение в различных вузах страны.

Компания Azercell, уделяющая особое внимание развитию молодых специалистов в области ИКТ, прогрессу и применению инноваций в Азербайджане, продолжит свою работу в этом направлении.