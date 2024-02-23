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23 февраля, 2024
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Представлены Lenovo ThinkBook 14+/16+ 2024 с AMD Ryzen 7 8845H

Lenovo ThinkBook

Компания Lenovo представила в Китае новое поколение ноутбуков ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+. Обе модели построены на 8-ядерном процессоре AMD Ryzen 7 8845H с пиковой тактовой частотой 5,1 GHz.

ThinkBook 14+ и ThinkBook 16+ различаются размерами и диагональю экрана. Младшая версия оборудована дисплеями 2,5К и 3К с кадровой частотой 90 и 120 Hz соответственно, а старшая модель оснащается только экраном 2,5К с кадровой частотой 120 Hz.

Оба ноутбука оснащены аккумуляторами емкостью 85 Вт·ч (до 50% за 30 минут), наделены оперативной памятью LPDDR5x, двумя слотами M.2 2280 для SSD и веб-камерой с разрешением 1080p.Разъемы: USB4, USB 2.0, HDMI, RJ45. Заявлена поддержка Thunderbolt 4. Есть слот для SD-карт.

Цены на Lenovo ThinkBook 14+:

  • Ryzen 7 8845H, 16 Gb ОЗУ, 1 Tb SSD, экран 2,5K 90 Hz – $695;
  • Ryzen 7 8845H, 16 Gb ОЗУ, 1 Tb SSD, экран 3K 120 Hz – $735;
  • Ryzen 7 8845H, 32 Gb ОЗУ, 1 Tb SSD, экран 3K 120 Hz – $780.

Цены на Lenovo ThinkBook 16+:

  • Ryzen 7 8845H, 16 Gb ОЗУ, 1 Tb SSD, экран 2,5K 120 Hz – $750;
  • Ryzen 7 8845H, 32 Gb ОЗУ, 1 Tb SSD, экран 2,5K 120 Hz – $790.

Ноутбуки появятся в продаже в Китае 26 февраля.

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