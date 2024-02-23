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23 февраля, 2024
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Lenovo Legion Y9000K 2024: игровой ноутбук с Intel Core i9 и Nvidia RTX 4090 за $4172

Lenovo Legion Y9000K 2024

Компания Lenovo представила обновленный игровой ноутбук Legion Y9000K 2024. Он получил топовую аппаратную платформу от Intel и флагманскую видеокарту Nvidia.

Legion Y9000K 2024 оснащен 16-дюймовым MiniLED-экраном с разрешением 3,2K (3200х2000 пикселей) с частотой обновления изображения 165 Hz. Заявлены 100% охват цветового пространства Adobe RGB и пиковая яркость в 1200 нит. Экран поддерживает технологию HDR1000.

В основе ноутбука лежит 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX (125 Вт) и видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 (16 Gb, 175 Вт). Объем оперативной памяти составляет 64 Gb, емкость SSD-накопителя — 2 Tb. За охлаждение аппаратной платформы отвечает встроенная система водяного охлаждения с тремя вентиляторами. По словам производителя, она способна отвести до 230 Вт тепла.

Толщина ноутбука составляет всего 22,7 мм, а вес — 2,56 кг. Legion Y9000K 2024 получил аккумулятор на 100 Втч и поставляется с адаптером питания на 330 Вт. Среди разъемов есть USB Type-C, Thunderbolt 4, USB Type-A, HDMI 2.1, Ethernet и слот для SD-карт.

Цена Lenovo Legion Y9000K 2024 в Китае составляет $4172, в продаже – с 27 февраля.

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