Представлены бюджетные смартфоны Nubia Focus 5G и Nubia Neo 2 5G

Компания ZTE на выставке MWC 2024 представила доступные смартфоны Nubia Focus 5G и Nubia Neo 2 5G.

Nubia Focus 5G оборудован 6,6-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и частотой обновления 120 Hz. Также будет предложена Pro-версия с 6,72-дюймовым экраном (FHD+, 120 Hz). В основе обеих моделей лежит 6-нм процессор UniSoC T760 с частотой до 2,2 GHz, 8 или 12 Gb оперативной и до 256 Gb постоянной памяти.

Смартфоны оснащены двойной основной камерой Neovision флагманского уровня с главным модулем на 108 Мп (f/1.75, OIS) с поддержкой встроенного зума, RAW HDR и записи видео 4K. Основная камера охватывает в общей сложности пять фокусных расстояний (18–72 мм) у Focus Pro и четыре у Focus. Focus Pro также имеет скользящую кнопку на боковой раме, которая мгновенно запускает приложение камеры. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп.

Емкость аккумуляторной батареи составляет 5000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Производитель отмечает наличие у смартфонов поддержки ИИ-технологии энергосбережения, повышающей время автономной работы.

Другая представленная модель – это игровой смартфон Nubia Neo 2 5G. Аппарат предлагает 6,72-дюймовый дисплей (FHD+ 120 Hz), процессор Unisoc T820 (2,7 GHz) с поддержкой 5G, 8 или 12 Gb оперативной памяти и до 256 Gb встроенной памяти.

Компания отмечает многослойную систему отвода тепла для оптимальной производительности даже во время интенсивных игровых сессий и специальный интерфейс Game Space 2.0. Смартфон оснащен двумя стереодинамиками с поддержкой технологии DTS:X Ultra и аккумулятором емкостью 6000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт. Для удобства управления в играх Nubia Neo 2 5G получил пару боковых триггеров.

Цена на все модели смартфонов начинается от $199, но она будет варьироваться в зависимости от региона.