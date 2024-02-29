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1 марта, 2024
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Apple ID будет переименован в Apple Account

Apple ID

Компания Apple намерена переименовать идентификатор Apple ID в Apple Account (Учетная запись Apple). Изменение уже произойдет в этом году, вполне возможно, что с анонсом iOS 18 или с ее выходом на рынок.

Фактически, Apple ID представляет собой лишь обозначение для учетной записи Apple, но данное словосочетание давно стало как будто бы отдельной торговой маркой компании. Apple ID служит надежным инструментом для миллионов пользователей «яблочных» устройств, открывая им доступ для разных программных продуктов компании: от покупки приложений и музыки до синхронизации данных между устройствами внутри экосистемы Apple.

Изменения затронут как системные приложения, так и веб-сайт компании, где упоминания об Apple Account уже встречаются, например, в контексте баланса учетной записи Apple.

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