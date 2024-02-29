spot_img
29 февраля, 2024
ДомойAVVRHonda показала «умное кресло для езды» по виртуальной реальности

Honda показала «умное кресло для езды» по виртуальной реальности

Honda Uni-One

В виртуальный реальности можно имитировать ходьбу или бег, но нельзя имитировать езду на каком-либо транспорте. На MWC 2024 компания Honda продемонстрировала необычное кресло с электродвигателем, на котором можно кататься не только в обычной, но и в виртуальный реальности.

Устройство под названием Honda Uni-One компания называет первым в своем роде решением, объединяющим мобильность с приключениями в виртуальной реальности. Оно может двигаться без помощи рук благодаря технологии самобалансировки и встроенным датчикам. Направление движения пользователь задает наклоном тела. Есть функция подъема сиденья на 70 см для общения со стоящими людьми — лицо сидящего будет напротив лица тех, кто стоит. Пользователь может кататься в кресле по той же траектории, что в игре. Например, получится сымитировать гонки или езду на танке в шутере.

Honda Uni-One построено на базе представленной ранее модели Honda Uni-Cub. Вес кресла составляет 69 кг, грузоподъемность — до 109 кг, максимальная скорость — 5,9 км/ч, запас хода — до 8 км.

Компания планирует использовать устройство в торговых центрах, парках аттракционов или на открытом воздухе. Презентация Honda Uni-One состоится на конференции SXSW, которая пройдет с 8 по 16 марта. На ней раскроют все характеристики кресла, цену и сроки начала продаж.

Предыдущая статья
Adobe разработала ИИ-генератор, который создает музыку по текстовому описанию
Следующая статья
Представлены бюджетные смартфоны Nubia Focus 5G и Nubia Neo 2 5G
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

12,066ФанатыМне нравится
1,022ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
708ПодписчикиПодписаться
- Реклама -
- Реклама -
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»