Honda показала «умное кресло для езды» по виртуальной реальности

В виртуальный реальности можно имитировать ходьбу или бег, но нельзя имитировать езду на каком-либо транспорте. На MWC 2024 компания Honda продемонстрировала необычное кресло с электродвигателем, на котором можно кататься не только в обычной, но и в виртуальный реальности.

Устройство под названием Honda Uni-One компания называет первым в своем роде решением, объединяющим мобильность с приключениями в виртуальной реальности. Оно может двигаться без помощи рук благодаря технологии самобалансировки и встроенным датчикам. Направление движения пользователь задает наклоном тела. Есть функция подъема сиденья на 70 см для общения со стоящими людьми — лицо сидящего будет напротив лица тех, кто стоит. Пользователь может кататься в кресле по той же траектории, что в игре. Например, получится сымитировать гонки или езду на танке в шутере.

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Honda Uni-One построено на базе представленной ранее модели Honda Uni-Cub. Вес кресла составляет 69 кг, грузоподъемность — до 109 кг, максимальная скорость — 5,9 км/ч, запас хода — до 8 км.

Компания планирует использовать устройство в торговых центрах, парках аттракционов или на открытом воздухе. Презентация Honda Uni-One состоится на конференции SXSW, которая пройдет с 8 по 16 марта. На ней раскроют все характеристики кресла, цену и сроки начала продаж.